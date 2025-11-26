Terítéken a kárpátaljai úthálózat helyzete

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) november 26-i sajtótájékoztatóján összefoglalták a megye úthálózatának jelenlegi állapotát, valamint a háborús körülmények között végzett munkálatokat.

A teljes körű orosz invázió kezdete óta jelentősen nőtt a forgalom az utakon a vállalkozások áthelyezése és az átmenő forgalom élénkülése miatt – ismertette Rosztyiszlav Pricak, az OVA helyettes vezetője. Elmondása szerint a központi költségvetésből a korábbi útfelújításra fordított források most döntően az ország védelmi képességeit szolgálják, így a karbantartás finanszírozása főként a helyi és állami költségvetésekből történik.

A helyettes vezető kiemelte, hogy a helyi utakkal kapcsolatos munkálatok 80%-át önkormányzatok finanszírozzák. Az állami és megyei forrásokból elsősorban sürgős beavatkozásokra és balesetveszélyes helyzetek felszámolására jut pénz.

A megyei költségvetés és az önkormányzatok támogatásával 78 km helyi útszakasz újult meg, egy hidat és hat kritikus útszakaszt is sikerült helyreállítani – tájékoztatott Volodimir Sztadnik, a helyi útszolgálat vezetője.

Hangsúlyozta, hogy a legproblémásabb továbbra is a hegyvidéki úthálózat, többek között a Szinevér–Alsókalocsa–Bustyaháza, az Alsókalocsa–Királymező–Alsókálinfalva–Bedőfalva, valamint a Szolyva–Dolha–Lipcse közötti szakaszok. Ezek felújítása a háború kitörése előtt kezdődött, de a finanszírozás hiánya miatt félbeszakadt.

A közúti biztonság kérdésére is kitértek. Nazarij Pavlij, Ukrajna Állami Közlekedésbiztonsági Szolgálatának kárpátaljai részlegének vezetője szerint idén 7 646 szabálysértést tártak fel.

A szakemberek hangsúlyozták: a kihívások ellenére a megye készen áll a télre. 110 speciális jármű és elegendő mennyiségű síkosságmentesítő anyag áll rendelkezésre.

Kárpátalja.ma