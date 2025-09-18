Sátántinórut találtak Kárpátalján

Az esős időjárásnak köszönhetően Kárpátalján is beindult a gombaszezon, azonban a kedvelt vargányák és más ehető gombák mellett egy rendkívül veszélyes faj is megjelent: a sátángomba, más néven „ördöggomba” vagy sátántinóru.

Ez a gombafaj külsőleg megtévesztően hasonlít a fehér vargányára, ám fogyasztása halálos mérgezést okozhat. Szakértők figyelmeztetnek: még a hosszas hőkezelés sem semlegesíti a benne található méreganyagokat, ezért a gombát szigorúan tilos fogyasztani.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének munkatársai óvatosságra intenek minden gombagyűjtőt. Aarra figyelmeztetnek, hogy ha valaki gombázni megy, csak olyanokat szedjen, amelyiket ismeri. Ne kockáztassák egészségüket és életüket. A gombákat semmiképp ne gyűjtsék utak, vasutak, ipari területek vagy hulladéklerakók közelében, hiszen ezek az élőhelyek további szennyeződésekkel terhelhetik a termést.

Hogyan ismerhető fel a sátángomba?

Tönkje: pirosas vagy narancssárgás árnyalatú.

Kalapja: fehéres, szürkés vagy sárgás, akár 25 cm átmérőjű is lehet.

Csöves réteg: sárgából vörösre színeződik.

Húsa: felvágva kékül.

Szaga: az idősebb példányoknak kellemetlen, rothadásra emlékeztető szaguk van.

A sátángomba leggyakrabban lombos erdőkben fordul elő, főként tölgy, bükk, gyertyán, hárs és mogyoró közelében. Megjelenési időszaka júniustól októberig tart, leginkább kiadós esőzések után nő nagy számban.

Kárpátalja.ma