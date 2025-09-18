Sátántinórut találtak Kárpátalján

Bursza Krisztina Közélet

Az esős időjárásnak köszönhetően Kárpátalján is beindult a gombaszezon, azonban a kedvelt vargányák és más ehető gombák mellett egy rendkívül veszélyes faj is megjelent: a sátángomba, más néven „ördöggomba” vagy sátántinóru.

Ez a gombafaj külsőleg megtévesztően hasonlít a fehér vargányára, ám fogyasztása halálos mérgezést okozhat. Szakértők figyelmeztetnek: még a hosszas hőkezelés sem semlegesíti a benne található méreganyagokat, ezért a gombát szigorúan tilos fogyasztani.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének munkatársai óvatosságra intenek minden gombagyűjtőt. Aarra figyelmeztetnek, hogy ha valaki gombázni megy, csak olyanokat szedjen, amelyiket ismeri. Ne kockáztassák egészségüket és életüket. A gombákat semmiképp ne gyűjtsék utak, vasutak, ipari területek vagy hulladéklerakók közelében, hiszen ezek az élőhelyek további szennyeződésekkel terhelhetik a termést.

Hogyan ismerhető fel a sátángomba?

  • Tönkje: pirosas vagy narancssárgás árnyalatú.
  • Kalapja: fehéres, szürkés vagy sárgás, akár 25 cm átmérőjű is lehet.
  • Csöves réteg: sárgából vörösre színeződik.
  • Húsa: felvágva kékül.
  • Szaga: az idősebb példányoknak kellemetlen, rothadásra emlékeztető szaguk van.

A sátángomba leggyakrabban lombos erdőkben fordul elő, főként tölgy, bükk, gyertyán, hárs és mogyoró közelében. Megjelenési időszaka júniustól októberig tart, leginkább kiadós esőzések után nő nagy számban.

Aranyáron mérik az őszi gombát Kárpátalja piacain

Kárpátalja.ma