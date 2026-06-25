Sikkasztással vádolják a megyei gyermekkórház igazgatóját

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerint mintegy ötmillió hrivnyás kárt okozhatott a költségvetésnek a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház vezetője és feltételezett társa egy tomográf és a hozzá tartozó berendezések beszerzése során.

A nyomozás adatai alapján a közbeszerzési eljárás győztesét már a pályázat kiírása előtt kiválasztották, majd a berendezést a piaci árnál jelentősen drágábban szerezték be. A hatóságok szerint a kiválasztott cégnek többször is lehetőséget biztosítottak a pályázati dokumentáció módosítására, ami elősegíthette a manipulációt.

A tomográfot és egyes tartozékait közel 32 millió hrivnyáért vásárolták meg helyi költségvetési és pályázati forrásokból, miközben szakértői vizsgálatok szerint az azonos felszereltségű eszköz valós értéke nem érte el a 27 millió hrivnyát.

A két érintettet különösen nagy értékű költségvetési csalással gyanúsítják. Amennyiben bűnösségük bebizonyosodik, akár 12 év szabadságvesztésre, vagyonelkobzásra és közhivatal viselésétől való eltiltásra is számíthatnak. A nyomozás tovább folytatódik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja Megyei Ügyészség

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