További havazás várható Kárpátalján

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége tájékoztatást adott ki a várható időjárási veszélyekről. A Balti-félszigetről érkező ciklon és az arktikus eredetű hideg levegő január 8–11. között jelentős lehűlést és havazást okoz Kárpátalja területén.

Mint korábban hírt adtunk róla, elsőfokú riasztást adtak ki megyénkre az extrém hideg időjárás miatt.

Azonban a hatóságok a havazásra és a rossz látási viszonyokra is figyelmeztetnek.

Január 8-án jelentős havazás várható, a hóvastagság 7–14 cm-rel nő, napközben mérsékelt havazás (2–5 cm) valószínű.

Január 9–11. között főként gyenge havazás várható.

Az utakon jegesedés, hóátfúvások és helyenként hótorlaszok kialakulása várható.

A szél helyenként 15–20 m/s sebességgel fújhat, hófúvásra is számítani lehet.

Az ilyen időjárási körülmények fennakadásokat okozhatnak az elektromos ellátásban, a közlekedésben, valamint a kommunális, építőipari, turisztikai és rekreációs szolgáltatások működésében.

A DSZNSZ kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljék az időjárás-előrejelzéseket, az utak állapotát, és tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést a biztonság érdekében.

