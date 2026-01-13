Továbbra is tartanak a fagyok Beregszászban

Az elmúlt hét során éjjel-nappal jelentős fagyok voltak tapasztalhatók Beregszászban, és a meteorológiai központ előrejelzése szerint a következő napokban sem várható javulás az időjárási viszonyokban. A tartós hideg miatt a városi tanács fokozott figyelemre és összefogásra kéri a lakosságot.

Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője számolt be.

A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy amennyiben tudomásuk van arról, hogy bárki kihűlés veszélyének van kitéve, haladéktalanul értesítsék a városi tanácsot a 0 800 21 90 20-as telefonszámon.

Mint korábban hírt adtunk róla, Beregszászban két Legyőzhetetlenségi pont is működik. Az egyik a Kazinczy utca 5. szám alatt, ahol lehetőség van felemelegedni, feltölteni a mobiltelefonokat, inni egy forró teát éjjel-nappal. A másik, a Hunyadi utca 23. szám alatt, a könyvtár épületében működő pont naponta 7:30 és 17:00 óra között fogadja az érkezőket.

Ezen kívül az elöljárói körzetekben melegedő pontok működnek a közigazgatási épületekben 7:30-tól 17:00-ig (hétfőtől péntekig).

Bármilyen vészhelyzet esetén egész nap fordulhatnak a városi tanács munkatársaihoz és a körzetek elöljáróihoz – áll Babják Zoltán tájékoztatásában.

Kárpátalja.ma