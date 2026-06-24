Újabb földrengést regisztráltak a Krím partjainál

Földrengést regisztráltak június 24-én reggel a Krím partvidékének közelében.

A Különleges Ellenőrzési Központ Információgyűjtési és Feldolgozási Központ tájékoztatása szerinta a rengést kijevi idő szerint 5 óra 53 perckor észlelték. A földmozgás magnitúdója a Richter-skála szerint 3,1-es erősségű volt.

A rengés epicentruma a Krím partvidékének közelében helyezkedett el.

A szakemberek besorolása szerint a földrengés a nem érezhető kategóriába tartozik, vagyis a lakosság számára nem volt érzékelhető.

Legutóbb június 22-én öt alkalommal észleltek földmozgást a térségben.

A nyitókép illusztráció

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