Nagy az érdeklődés az Ungvár–Budapest vonatjárat iránt

Alig néhány nappal az indulás után máris hatalmas a kereslet az új, európai nyomtávú vasúti összeköttetésre Ungvár és Budapest között – számolt be róla Vitalij Glagola. A jegyeket gyorsan felvásárolták, és leghamarabb szeptember 26-ra maradtak szabad helyek, kizárólag első osztályon, darabonként 1802 hrivnyáért.

A vonat szeptember 12-én indult először. Az Ukrzaliznicja közleménye szerint a nyitójárat 170 helyéből közel 160 elkelt, ebből mintegy 30 utast közvetlenül Ungvár adott. Már az első napokban közel 3,5 ezer jegyet vásároltak meg az utasok.

A járat mindennap közlekedik, első és másodosztályú kocsikkal. A jegyárak:

osztály – 1800 hrivnya, osztály – 1200 hrivnya.

№146 Ungvár – Budapest – Bécs: indulás Ungvárról 8.09-kor, érkezés Budapestre 14.20-kor, majd Bécsbe 17.20-kor.

№143 Bécs – Budapest – Ungvár: indulás Bécsből 10.42-kor, érkezés Budapestre 13.19-kor, majd Ungvárra 22.35-kor.

Az időpontok kijevi idő szerint értendők!

A nagy érdeklődés miatt az Ukrzaliznicja már tárgyalásokat folytat magyar, szlovák és osztrák partnerekkel a kapacitás bővítéséről, további kocsik beállításáról, valamint egy éjszakai járat bevezetéséről az Ungvár–Budapest–Bécs útvonalon.

