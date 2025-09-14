Nagy az érdeklődés az Ungvár–Budapest vonatjárat iránt

Mondik Márta Közélet

Alig néhány nappal az indulás után máris hatalmas a kereslet az új, európai nyomtávú vasúti összeköttetésre Ungvár és Budapest között – számolt be róla Vitalij Glagola. A jegyeket gyorsan felvásárolták, és leghamarabb szeptember 26-ra maradtak szabad helyek, kizárólag első osztályon, darabonként 1802 hrivnyáért.

A vonat szeptember 12-én indult először. Az Ukrzaliznicja közleménye szerint a nyitójárat 170 helyéből közel 160 elkelt, ebből mintegy 30 utast közvetlenül Ungvár adott. Már az első napokban közel 3,5 ezer jegyet vásároltak meg az utasok.

Elindult az első közvetlen vonatjárat Ungvár–Budapest–Bécs útvonalon
A járat mindennap közlekedik, első és másodosztályú kocsikkal. A jegyárak:
  1. osztály – 1800 hrivnya,
  2. osztály – 1200 hrivnya.
A vonat pontos menetrendje a következő:

№146 Ungvár – Budapest – Bécs: indulás Ungvárról 8.09-kor, érkezés Budapestre 14.20-kor, majd Bécsbe 17.20-kor.

№143 Bécs – Budapest – Ungvár: indulás Bécsből 10.42-kor, érkezés Budapestre 13.19-kor, majd Ungvárra 22.35-kor.

Az időpontok kijevi idő szerint értendők!

A nagy érdeklődés miatt az Ukrzaliznicja már tárgyalásokat folytat magyar, szlovák és osztrák partnerekkel a kapacitás bővítéséről, további kocsik beállításáról, valamint egy éjszakai járat bevezetéséről az Ungvár–Budapest–Bécs útvonalon.

Kárpátalja.ma