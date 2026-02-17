Visszaeső tolvajt ítéltek el Beregszászban

A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélt egy 21 éves férfit, aki ékszereket lopott egy beregszászi nő otthonából – számolt be az Beregszászi Járási Rendőrkapitányság.

Az eset 2025. november 17-én történt. A 61 éves sértett értesítette a rendőrséget, miután ismeretlen férfi hatolt be az otthonába. A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ahol tetten érték az elkövetőt.

A férfi addigra már a zsebébe rejtette az ellopott tárgyakat: egy pár arany fülbevalót, két aranygyűrűt, valamint egy karórát. A nyomozás során kiderült, hogy az elkövető az ablak megrongálásával jutott be a házba.

A rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított korábban már többszörösen büntetett előéletű volt vagyon elleni bűncselekmények miatt, és mindössze két hónappal az eset előtt feltételesen szabadult a börtönből.

A több mint 25 ezer hrivnya értékű lopott tárgyakat lefoglalták és visszaszolgáltatták a tulajdonosnak.

A bíróság az összegyűjtött bizonyítékok alapján öt év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat. Emellett a korábbi ítéletéből fennmaradó hat hónapot részben hozzácsatolták a kiszabott büntetéshez.

Kárpátalja.ma