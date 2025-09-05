Ukrajna teljesíti az EU ajánlásait – Zelenszkij

Mint korábban írtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 5-én Kárpátalján találkozott az Európai Tanács elnökével, António Costával. Közös sajtótájékoztatójukon Zelenszkij a magyar kormány Ukrajna-politikájával kapcsolatos véleményét is kifejtette – írja az unn.ua.

Mint fogalmazott, Ukrajna az Európai Unió minden ajánlását teljesíti, ezért nem érzi jogosnak a magyar kormány kifogásait. Egyben megerősítette a tárgyalásra vonatkozó szándékát, bármikor kész találkozni Orbán Viktorral.

„Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes, aki itt van velünk a teremben, nemrégiben Magyarországon járt, ami bizonyítja, hogy az országaink közötti kapcsolatot fenntartjuk. Sajnálatos tény, hogy Magyarország ezt a folyamatot (t.i. Ukrajna EU-csatlakozását – a szerk.) jelenleg blokkolja, ám részünkről nincs akadálya a közeledésnek. Jogi téren és konkrét intézkedéseinkkel is mindent megtettünk, amit az Európai Unió tanácsolt, ezért nem látom okát a magyar kormány kifogásainak”

– jelentett ki Ukrajna elnöke.

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy eltökélt a konstruktív párbeszéd mellett, kész találkozni Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy megoldást találjanak a magyar vezetést nyugtalanító kérdésekre.

Emlékeztetett, az Ukrajna EU-csatlakozására vonatkozó tárgyalások első fázisának megkezdését is Magyarország blokkolta, amit ő nehezményezett is a Donald Trumppal való találkozón. Az amerikai elnök akkor megígérte, országa azon fog dolgozni, hogy a tárgyalások mihamarabb meginduljanak.

Emellett Zelenszkij elnök kitért az orosz gáz- és kőolajvásárlás problémájára az európai országok – főként Magyarország és Szlovákia – részéről. Elmondása szerint az Európai Unió képviselőivel és az Egyesült Államokkal közösen azon dolgoznak majd, hogy az orosz nyersanyagvásárlás csatornáit és ezzel együtt az ukrajnai háború finanszírozását blokkolni tudják.

A sajtótájékoztatón a nyugat által Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdéséről, az ukrán hadsereg jövőbeli modernizálásáról is szó esett.

Kárpátalja.ma

Forrás: unn.ua

Nyitókép: president.gov.ua

