Ukrajna teljesíti az EU ajánlásait – Zelenszkij
Mint korábban írtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 5-én Kárpátalján találkozott az Európai Tanács elnökével, António Costával. Közös sajtótájékoztatójukon Zelenszkij a magyar kormány Ukrajna-politikájával kapcsolatos véleményét is kifejtette – írja az unn.ua.
Mint fogalmazott, Ukrajna az Európai Unió minden ajánlását teljesíti, ezért nem érzi jogosnak a magyar kormány kifogásait. Egyben megerősítette a tárgyalásra vonatkozó szándékát, bármikor kész találkozni Orbán Viktorral.
„Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes, aki itt van velünk a teremben, nemrégiben Magyarországon járt, ami bizonyítja, hogy az országaink közötti kapcsolatot fenntartjuk. Sajnálatos tény, hogy Magyarország ezt a folyamatot (t.i. Ukrajna EU-csatlakozását – a szerk.) jelenleg blokkolja, ám részünkről nincs akadálya a közeledésnek. Jogi téren és konkrét intézkedéseinkkel is mindent megtettünk, amit az Európai Unió tanácsolt, ezért nem látom okát a magyar kormány kifogásainak”
– jelentett ki Ukrajna elnöke.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy eltökélt a konstruktív párbeszéd mellett, kész találkozni Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy megoldást találjanak a magyar vezetést nyugtalanító kérdésekre.
Emlékeztetett, az Ukrajna EU-csatlakozására vonatkozó tárgyalások első fázisának megkezdését is Magyarország blokkolta, amit ő nehezményezett is a Donald Trumppal való találkozón. Az amerikai elnök akkor megígérte, országa azon fog dolgozni, hogy a tárgyalások mihamarabb meginduljanak.
Emellett Zelenszkij elnök kitért az orosz gáz- és kőolajvásárlás problémájára az európai országok – főként Magyarország és Szlovákia – részéről. Elmondása szerint az Európai Unió képviselőivel és az Egyesült Államokkal közösen azon dolgoznak majd, hogy az orosz nyersanyagvásárlás csatornáit és ezzel együtt az ukrajnai háború finanszírozását blokkolni tudják.
A sajtótájékoztatón a nyugat által Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdéséről, az ukrán hadsereg jövőbeli modernizálásáról is szó esett.
Forrás: unn.ua
Nyitókép: president.gov.ua
