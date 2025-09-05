Zelenszkij–Costa találkozó Ungváron
Ungváron találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 5-én.
A megbeszélésen Costa reményét fejezte ki, hogy Ukrajna a közeljövőben az Európai Unió tagja lesz, és sikerül igazságos békét elérni. Biztosította továbbá az ukrán elnököt arról, hogy az európai partnerek folytatják a szankciós nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.
A tárgyalások főbb pontjai:
- Az EU megerősítette készségét Ukrajna biztonságának megerősítésére.
- Kiemelt témák: fegyverellátás, kiberbiztonság, védelmi struktúrák reformja.
- A szankciók folytatása és a 19. csomag előkészítése Oroszország ellen.
- Az európai országok ígéretet tettek az Ukrajnának szánt békefenntartó erő felállítására.
A nap során Antonio Costa várhatóan felszólal a helyi és regionális hatóságok kongresszusán.
Az ukrán elnök ma a szlovák miniszterelnökkel is találkozik.
Nyitókép: president.gov.ua
Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com