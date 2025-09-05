Zelenszkij–Costa találkozó Ungváron

Ungváron találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 5-én.

A megbeszélésen Costa reményét fejezte ki, hogy Ukrajna a közeljövőben az Európai Unió tagja lesz, és sikerül igazságos békét elérni. Biztosította továbbá az ukrán elnököt arról, hogy az európai partnerek folytatják a szankciós nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

A tárgyalások főbb pontjai:

Az EU megerősítette készségét Ukrajna biztonságának megerősítésére.

Kiemelt témák: fegyverellátás, kiberbiztonság, védelmi struktúrák reformja.

A szankciók folytatása és a 19. csomag előkészítése Oroszország ellen.

Az európai országok ígéretet tettek az Ukrajnának szánt békefenntartó erő felállítására.

A nap során Antonio Costa várhatóan felszólal a helyi és regionális hatóságok kongresszusán.

Az ukrán elnök ma a szlovák miniszterelnökkel is találkozik.

Nyitókép: president.gov.ua

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com

Kapcsolódó: