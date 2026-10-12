Zelenszkij aláírta a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvénymódosítást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta az oktatási törvény módosítását, amely a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogait érinti. Erről az ukrán parlament sajtószolgálatának tájékoztatása alapján a Jevropejszka Pravda számolt be.

A közlemény szerint a Legfelsőbb Tanács már megkapta az államfő által aláírt dokumentumot.

A törvénymódosítás célja, hogy biztosítsa az Ukrajnában élő azon nemzeti kisebbségekhez és őshonos népekhez tartozó gyermekek jogát az anyanyelvi oktatáshoz, akiknek nyelve az Európai Unió valamely hivatalos nyelve. A rendelkezések értelmében az érintett gyermekek az államnyelv mellett anyanyelvükön is tanulhatnak.

Az ukrán parlament október 12-én, hétfőn mindkét olvasatban elfogadta a törvénymódosítást.

Az Európai Unió tagállamainak állandó képviselőiből álló bizottsága (Coreper) ugyancsak október 12-én késznek mutatkozott arra, hogy jóváhagyja az EU tárgyalási álláspontját a második és harmadik klaszter megnyitásával kapcsolatban, miután az ukrán parlament elfogadta a kisebbségek oktatási jogait érintő módosításokat.

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