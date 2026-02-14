Trump: az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

„Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Forrás: MTI

