Trump: nincs szükség tűzszünetre, megállapodás kell, ami véget vet a harcoknak

Volodimir Zelenszkij hétfő délután, helyi idő szerint 13:15-kor megérkezett a Fehér Házba, ahol az amerikai elnök fogadta az Ovális Irodában.

Zelenszkij megköszönte az amerikai elnök eddigi erőfeszítéseit, és

átadta felesége levelét, amit Olena Zelenszka Melanie Trumpnak írt.

Trump újságírói kérdésre azt válaszolta: „Ha ma minden jól alakul, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor… Úgy gondolom, hogy ezzel jó esélyünk lesz a háború befejezésére.” S hogy kitart-e az amerikai támogatás?

„Soha nem ér véget. Emberek halnak meg, és mi ezt meg akarjuk állítani”

– hangzott az amerikai elnök válasza, aki viszont kitért az elől, hogy ha lenne békemegállapodás, küldene-e amerikai békefenntartókat? Csak annyit mondott: később találkozik az európai vezetőkkel, akkor majd lehet szó biztonsági garanciákról, és az amerikaiak is benne lehetnek majd abban.

„Meg kell állítanunk a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot” – mondta egy kérdésre válaszolva Zelenszkij, hozzátéve, hogy az ukránok határozottan támogatják Trump tervét, hogy a háborút diplomáciai úton zárják le. Megerősítette:

támogatja a Trump által kezdeményezett háromoldalú találkozót, amelyen Zelenszkij és Putyin tárgyalhat közvetlenül az amerikai elnök jelenlétében.

Az amerikai elnök kifejtette: nincs szükség tűzszünetre, stratégiai szempontból is nélkülözhető, a legjobb egy megállapodás, ami teljesen véget vet a harcoknak. Ukrán kollégája is azt szeretné, ha véget érne a háború, és úgy véli, hogy Putyin is így gondolja ezt.

Hozzátette, ez nem az ő háborúja, majd újfent Joe Bident hibáztatta azért, amiért nem állította meg Oroszország invázióját.

Trump megismételte, hogy a háborúnak véget kell vetni, és azt mondta, azt szeretné, ha ez mindenki számára jól végződne.

Nem sokkal később kiküldték a média képviselőit az Ovális Irodából, véget ért a találkozó sajtónyilvános része. A február végi találkozóhoz képest a hétfői békésen zajlott, udvarias maradt a kapcsolat a két elnök között.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban, az Ovális Irodában. Fotó: Mandel NGAN/AFP