Trump: nincs szükség tűzszünetre, megállapodás kell, ami véget vet a harcoknak

Volodimir Zelenszkij hétfő délután, helyi idő szerint 13:15-kor megérkezett a Fehér Házba, ahol az amerikai elnök fogadta az Ovális Irodában.

Megkezdődött Zelenszkij és Trump találkozója a Fehér Házban

Zelenszkij megköszönte az amerikai elnök eddigi erőfeszítéseit, és

átadta felesége levelét, amit Olena Zelenszka Melanie Trumpnak írt.

Trump újságírói kérdésre azt válaszolta: „Ha ma minden jól alakul, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor… Úgy gondolom, hogy ezzel jó esélyünk lesz a háború befejezésére.” S hogy kitart-e az amerikai támogatás?

„Soha nem ér véget. Emberek halnak meg, és mi ezt meg akarjuk állítani”

– hangzott az amerikai elnök válasza, aki viszont kitért az elől, hogy ha lenne békemegállapodás, küldene-e amerikai békefenntartókat? Csak annyit mondott: később találkozik az európai vezetőkkel, akkor majd lehet szó biztonsági garanciákról, és az amerikaiak is benne lehetnek majd abban.

„Meg kell állítanunk a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot” – mondta egy kérdésre válaszolva Zelenszkij, hozzátéve, hogy az ukránok határozottan támogatják Trump tervét, hogy a háborút diplomáciai úton zárják le. Megerősítette:

támogatja a Trump által kezdeményezett háromoldalú találkozót, amelyen Zelenszkij és Putyin tárgyalhat közvetlenül az amerikai elnök jelenlétében.

Az amerikai elnök kifejtette: nincs szükség tűzszünetre, stratégiai szempontból is nélkülözhető, a legjobb egy megállapodás, ami teljesen véget vet a harcoknak. Ukrán kollégája is azt szeretné, ha véget érne a háború, és úgy véli, hogy Putyin is így gondolja ezt. 

Hozzátette, ez nem az ő háborúja, majd újfent Joe Bident hibáztatta azért, amiért nem állította meg Oroszország invázióját.

Trump megismételte, hogy a háborúnak véget kell vetni, és azt mondta, azt szeretné, ha ez mindenki számára jól végződne.

Nem sokkal később kiküldték a média képviselőit az Ovális Irodából, véget ért a találkozó sajtónyilvános része. A február végi találkozóhoz képest a hétfői békésen zajlott, udvarias maradt a kapcsolat a két elnök között.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban, az Ovális Irodában. Fotó: Mandel NGAN/AFP