Újabb uniós tárgyalási fejezetek nyílhatnak meg Ukrajna és Moldova előtt

Akár már a jövő héten megnyílhat az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások két újabb klasztere Ukrajna és Moldova előtt – közölte Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa a Moldova–EU Társulási Tanács október 5-i ülése után. A folyamat megindításához azonban az ukrán parlamentnek előbb el kell fogadnia a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényt.

A két új tárgyalási klaszter a belső piac, illetve a versenyképesség és inkluzív növekedés területét érinti. Ukrajna eddig két klasztert nyitott meg: az alapvető kérdésekkel foglalkozó „Alapok”, valamint a külkapcsolatok klaszterét.

A további előrelépés egyik kulcsa a kijevi Legfelsőbb Tanács előtt fekvő, a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését célzó törvényjavaslat elfogadása. A jogszabály elfogadását Budapest az uniós csatlakozási tárgyalások további előrehaladásának egyik feltételeként kezeli. A törvényjavaslatot október 1-jén nyújtották be az ukrán parlamenthez.

Marta Kos szerint amennyiben a parlament elfogadja a szükséges jogszabályt, a tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk a további eljárást. A biztos úgy fogalmazott, hogy ezt követően akár már a jövő héten, a luxemburgi kormányközi konferenciák keretében megnyílhat a két új klaszter.

Kos Moldova és Ukrajna uniós integrációjáról azt mondta, hogy

mindkét ország nehéz körülmények között halad előre. Ukrajna esetében kiemelte a háború közepette végrehajtott reformokat és az uniós csatlakozási folyamatban elért eredményeket.

A moldovai kormány közben azt hangsúlyozta, hogy az európai integráció továbbra is az ország egyik legfontosabb nemzeti célja. Kisinyov célja, hogy 2028 elejére lezárja a csatlakozási tárgyalások technikai részét, és 2030-ig felkészüljön az uniós tagságra. A moldovai kormány szerint az Európai Bizottság 157 millió eurót biztosít különböző reformokhoz és projektekhez, többek között a közlekedés, az energia, a vízellátás, az egészségügy és az oktatás területén.

A mostani menetrend szerint Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamata továbbra is szorosan összekapcsolódik: Brüsszel a következő tárgyalási klasztereket a két országnál párhuzamosan tervezi megnyitni.

Kárpátalja.ma

Forrás: FREEДOM

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