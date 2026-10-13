A román elnök is üdvözölte az ukrajnai oktatási törvénymódosítást

A román államfő üdvözölte kedden, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kihirdette a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogait bővítő törvénymódosítást.

Nicusor Dan úgy értékelte: az új szabályozás megerősíti az Európai Unió hivatalos nyelveiként elismert kisebbségi nyelveken szervezett oktatás jogi kereteit, és egyértelművé teszi, hogy az anyanyelv minden körülmények között használható, nem csak a tanórákon.

„Úgy véljük, hogy Ukrajna ily módon megerősíti európai uniós tagjelölti pozícióját, Románia pedig határozottan támogatja Ukrajna integrációjának folyamatát” – szögezte le a román elnök a Facebook-oldalán .

Bukarest továbbra is együttműködik a román közösségekkel és az ukrán hatóságokkal annak érdekében, hogy a jogszabályok végrehajtása lehetőséget biztosítson a román gyermekek számára az anyanyelvükön való tanulásra, a középiskolát is beleértve – ígérte Nicusor Dan. Szerinte az anyanyelvű oktatás ügye nem elvont kérdés az ukrajnai román családok számára. A gyermekek oktatásának nyelve az identitás megőrzéséről szól, lehetővé teszi a kulturális örökség továbbadását a következő generációknak – hangsúlyozta.

Nicusor Dan kifejezte reményét, hogy a román–ukrán együttműködés és őszinte párbeszéd egyre jobb eredményeket hoz mindkét ország számára, ugyanakkor leszögezte: Románia aktívan képviseli érdekeit, és kiemelt figyelmet fordít az ország határain kívül élő románok jogainak érvényesítésére.

Az ukrán parlament hétfőn fogadta el a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, amelyet nem sokkal a parlamenti szavazás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alá is írt.

Az Ukrinform hírügynökség szerint a módosítások az iskolai oktatást, az oktatási dokumentumok kiállítását, a külső értékelések lebonyolítását, valamint az oktatási intézmények különleges jogállásának megőrzését érintik. Az oktatás nyelve továbbra is az ukrán marad, ugyanakkor azokban az iskolákban, ahol Ukrajna valamely őshonos népének vagy az EU valamely hivatalos nyelvét beszélő nemzeti kisebbségnek a nyelvén oktató osztályok működnek, garantálják az adott nyelv használatának jogát az államnyelv mellett az oktatás során, valamint a tanulók és az oktatási folyamat más résztvevői közötti kommunikációban az intézmény épületében és területén.

A törvény lehetővé teszi, hogy az iskolák, ahol a tanulók több mint 50 százaléka valamely, az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kapjon.

Forrás: MTI

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