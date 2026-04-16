Zelenszkij: Oroszországnak meg kell fizetnie azért, amit az ukrán néppel tett

Nagyon fontos, hogy Oroszország megfizessen mindazért, amit az ukrán nép ellen tett – hangoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Sergio Mattarella olasz államfővel szerdán Rómában tartott találkozóján.

Volodimir Zelenszkij a találkozó sajtónyilvános részén kijelentette, hogy Ukrajna számára a háborús igazságszolgáltatás kérdése elsőrendűnek számít.

Az ukrán elnököt Giorgia Meloni kormányfő is fogadta, aki a közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Ukrajna támogatása „nemcsak erkölcsi kötelességnek, hanem stratégiai szükségletnek számít Európa védelme szempontjából”.

Meloni úgy vélte, el kell kerülni a Nyugat megosztottságát, Európa feldarabolását, mivel az a „legjobb ajándék lenne Oroszországnak”.

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy Melonival a közel-keleti helyzetről és az iráni konfliktusról is egyeztettek.

„Fontos globális kérdésnek számít, hogy a háborút követően milyen biztonsági helyzet alakul ki, és mennyire tartják tiszteletben a népek jogait. Európában mindannyiunknak konkrétan együtt kell majd működnünk, hogy megvédjük érdekeinket, életstílusunkat”

– mondta az ukrán elnök.

Megjegyezte, hogy az iráni háború minden országban érezteti következményeit: „a háborúzás módja megváltozott, és valóban erős és minden dróntípussal szemben biztonságos védelem nélkül senki sem érezheti magát biztonságban”.

Hozzátette, hogy Ukrajna felajánlja Olaszországnak dróntechnológiáját a két ország közötti katonai együttműködés elmélyítésére.

Nyitókép: president.gov.ua

MTI