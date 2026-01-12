A Rákóczi Egyetem részvétele a 26. Educatio Oktatási Szakkiállításon

A 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január 8-10. között várta tárt kapukkal a középiskolás diákokat Budapesten, a Hungexpón.

A Hungexpón több pavilonban, színes programkínálattal, magyarországi, külhoni és nemzetközi kiállítók egyaránt várták az érdeklődőket.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem idén is részt vett a szakkiállításon, ahol különböző szóróanyagokkal, kiadványokkal és ajándéktárgyakkal várták az egyetem iránt érdeklődőket.

Csubirka Réka, a Rákóczi-egyetem Hallgatói Önkormányzatának alelnökeként és a Magyar Ifjúsági Konferencia irodavezetőjeként részt vett az V. Educatio+ Konferencia Hallgatói szervezetek reprezentációja című pódiumbeszélgetésén.

Idén is számos érdeklődő látogatott el az intézmény pavilonjához, akik többek között az egyetemmé válásról, a szakkínálatról és a felvételi eljárásról is érdeklődtek.

Kárpátalja.ma

