Mesterkurzust tartottak a Nemzetközi Iskolai Étkeztetés Napja alkalmából Beregszászban

A Beregszászi Szolgáltatási Líceum bázisán mesterkurzust szerveztek a Nemzetközi Iskolai Étkeztetés Napja alkalmából március 11-én. A rendezvény fontos alkalmat teremtett arra, hogy felhívják a figyelmet a gyermekek egészséges fejlődésének egyik kulcsfontosságú elemére – a minőségi, biztonságos és kiegyensúlyozott iskolai étkeztetésre.

Az iskolai étkeztetés nem csupán az ételekről szól. Az egészség megőrzéséről, a helyes táplálkozási szokások kialakításáról, a tanuláshoz szükséges energiáról és minden gyermek harmonikus fejlődéséről is. Éppen ezért Ukrajnában jelenleg aktívan zajlik az iskolai étkeztetés reformja, amelynek célja egy korszerű, biztonságos és hatékony étkeztetési rendszer kialakítása az oktatási intézményekben.

A reform részeként megújítják az étlapokat a korszerű táplálkozási ajánlásoknak megfelelően: csökkentik a só, a cukor és a zsírok mennyiségét, miközben növelik a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és egészséges gabonafélék arányát. Fontos lépés továbbá a konyhák modernizálása, a szakácsok továbbképzése, valamint az új ételkészítési technológiák bevezetése.

A reform sikerében kiemelt szerepe van az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének együttműködésének: a helyi önkormányzatoknak, az oktatási intézmények vezetőinek, a szakácsoknak, a pedagógusoknak, a szülőknek és maguknak a gyermekeknek is. Csak közös erőfeszítéssel hozható létre olyan rendszer, amelyben minden gyermek minőségi és egészséges étkezésben részesülhet.

A mesterkurzus kiváló lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, az egészséges és ízletes ételek elkészítésének új módszereivel való megismerkedésre, valamint inspirációt adott a további munkához. Az általános iskola alsó tagozatos és a felsőbb évfolyamos tanulók saját maguk állították össze az egészséges táplálkozás tányérját, valamint személyesen készítettek sütőtökkrémlevest és más egészséges fogásokat a líceum diákjainak és oktatóinak irányításával.

