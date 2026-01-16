Távoktatásra vagy téli szünetre térhetnek át az iskolák

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium közleményt adott ki az oktatási folyamat átszervezéséről a rendkívüli helyzet következményei miatt Ukrajnában.

A kormány döntése értelmében ideiglenesen felfüggesztik a jelenléti oktatást az óvodákban, az általános és középiskolákban, a szakképzési, felsőfokú szakképzési, valamint a felsőoktatási intézményekben. Az oktatás konkrét formáját – távoktatás vagy tanítási szünet – a régiók biztonsági helyzetének figyelembevételével határozzák meg.

A megyei katonai közigazgatásokat arra utasították, hogy az illetékes hatóságokkal és a technogén-ökológiai biztonsági és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságok döntéseit figyelembe véve vizsgálják meg az oktatási intézmények átállását a digitális tanrendre, illetve a téli szünet meghosszabbítását vagy bevezetését 2026. február 1-jéig.

Kárpátalja.ma/pmg-ua