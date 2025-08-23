Újabb pálmafás zöldövezetet rendeztek be Ungváron

Kárpátalja regionális központja egyre inkább egy trópusi városra emlékeztet. Ezúttal az Egyetem utcában ültettek pálmafákat.

A pálmafákat nem véletlenül választották a városba. Bár Kárpátalja mérsékelt kontinentális éghajlatú, a megfelelő gondozás és a fagyvédelem lehetővé teszi egyes trópusi és szubtrópusi fajok termesztését még a mi szélességi köreinkben is.

A fejlődéshez a pálmafáknak melegre, megfelelő páratartalomra, valamint az erős szél és fagy elleni védelemre van szükségük.

Az első pálmafákat 2024 tavaszán ültették el a megyeszékhelyen. Azóta többször bővítették az egzotikus növények számát a városban.

