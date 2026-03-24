Humanoid harci robotokat küldött Ukrajnába egy amerikai cég

A Foundation nevű amerikai robotikai cég az ukrajnai háborúba küldött két darabot a Phantom MK–1 típusú humanoid robotjából, hogy harctéri körülmények közt tesztelhessék az egységeket. A robotokról több felvétel is napvilágot látott a közösségi médiában.

„A humanoid robotok már most is hajtogatnak ruhákat, futnak maratont és szerelnek össze autókat – így valószínűleg csak idő kérdése volt, hogy végül a frontvonalon is harcolni fognak” – írta cikkében a Futurism tudományos portál, amelyben ismertették: a Foundation társalapítója, Mike LeBlanc veterán katona a Time magazinnak adott legutóbbi interjújában árulta el, hogy vállalatuk humanoid robotokat küldött Ukrajna harctereire.

🤯 WOW: Humanoid robot soldiers arrive in Ukraine for battlefield testing



Foundation’s Phantom MK-1 humanoid robot soldiers are designed for reconnaissance and resupply. https://t.co/eQqbU4CFVZ pic.twitter.com/TSYe4J8Ayn — UNITED24 Media (@United24media) March 13, 2026

LeBlanc elmondta, hogy a két egységet februárban küldték felderítési feladattal a frontvonalra (március közepén pedig az ukrán sajtó arról számolt be, hogy a robotok meg is érkeztek).

Bár az MK-I platformot már világszerte gyárakban tesztelik, ez úgy tűnik, az első alkalom, hogy humanoid robotot vetnek be az ukrajnai-orosz háború frontvonalán – vagy, amennyire tudjuk, bármely más harctéren.

„Úgy gondoljuk, hogy erkölcsi kötelességünk ezeket a robotokat katonák helyett bevetni a háborúban” – mondta LeBlanc a Time magazinnak. Közlésük szerint

a céljuk az, hogy a Phantomot végül olyan robottá alakítsák, amely „bármilyen fegyvert használni tud, amit egy ember”.

A Futurism szerint ez a célkitűzés hamarosan valóra válhat, ugyanis egy riport szerint már februárban azt lehetett látni a Foundation San Franciscó-i létesítményében, hogy az MK-I már képes revolvereket, félautomata pisztolyokat, sörétes puskákat és egy M-16-os gépkarabély makettjét kezelni (arról pedig maga a vállalat közölt egy illusztrációt, hogy az egyik robotjuk egy pisztolyt tart a kezében).

A hirado.hu cikke nyomán

Nyitókép: roboticgizmos.com

Kapcsolódó: