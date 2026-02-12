Újságírónk a Média a Családért díj idei közönségdíjasa

A Kárpátalja.ma hírportál újságírója, Bursza Krisztina nyerte el a Média a Családért díj 2025 pályázat közönségdíját.

A Média a Családért Alapítvány által kiírt pályázatra profi és nem hivatásos újságírók, fotósok és tartalomgyártók pályázhattak magyar nyelvű, korábban nem publikált cikkekkel, riportokkal, valamint hang- és videóanyagokkal. A szakmai díj célja, hogy elismerje azokat az alkotókat, akik magas színvonalon, érzékenyen és újszerű módon dolgozzák fel az alapítvány által évente meghirdetett témát.

Az idei év központi kérdése a függőség és a család kapcsolata volt.

Bursza Krisztina legjobb tíz közé került pályamunkája egy kárpátaljai édesanya történetén keresztül mutatta be a függőségből való felépülés útját, a család szerepét, valamint a hit megtartó erejét.

A közönségdíjjal jutalmazott interjú ide kattintva olvasható.

