Több mint 200 ukrán diák érkezik a Rákóczi Szövetség téli táborába

Január 19-23. között Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és a helyi katonai adminisztráció szervezésében 205 ukrán, háborúban érintett diák érkezi Ukrajna egész területéről, köztük – Ternopil, Csernyivci, Lemberg, Ivano-Frankivszk, Zaporizzsja, Harkiv, Csernyihiv, Kijev, Rivne, Odessza és Kárpátalja régiókból a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba.

A diákokat elkíséri Marianna Marusinec, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció főosztályvezetője, de ellátogat a táborba Graxa Liliána, az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója, Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete, Buhajla József, Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője és Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja. A részletes program alább olvasható.

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban január 12. és február 13. között öt héten keresztül összesen 800 kárpátaljai magyar és ukrán diáknak szervez téli táborokat a Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva. A táborok legfőbb célja, hogy a fiataloknak kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt adjon az együttlét, kilépve a háborúval sújtott hétköznapokból. A programban sport, kirándulás, színház, rendhagyó tanórák, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta a Rákóczi Szövetség közel 12 ezer ukrajnai gyermeket, tanárt és családot látott vendégül a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban hosszabb-rövidebb ideig köszönhetően támogatóinak, köztük kiemelten a Miniszterelnökségnek, a MOL Új Európa Alapítványnak és az OTP Bank Nyrt-nek, de nagyon sok kisebb cégnek és magánembernek is.

Nyitókép: képernyőkép/a beregszászi járási diákok táboroztatásáról

Rákóczi Szövetség

Kapcsolódó: