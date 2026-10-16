Jótékonysági batyusbált rendeznek a nagydobronyi református templom felújításáért

Jótékonysági batyusbállal támogatják a nagydobronyi református templom viharkárok miatt szükségessé vált helyreállítását november 14-én Biatorbágyon. Az eseményt a Biai Református Egyházközség közreműködésével a Nagydobronyi Zöld Ág énekkar szervezi.

A júliusi vihar megrongálta a nagydobronyi református templom tornyát és tetőszerkezetét, a javítási munkálatok pedig jelentős anyagi terhet rónak a gyülekezetre. A szervezők a rendezvénnyel a helyreállításhoz kívánnak hozzájárulni.

A batyusbálnak a biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ ad otthont november 14-én, szombaton 18.00 órától. A belépés díjtalan, az est során pedig változatos kulturális műsorral várják az érdeklődőket.

Fellép a Zöld Ág énekkar, a Nagydobronyi csárdás, Kovács Judit és Molnár T. Eszter, Iván Inna, valamint Donyec István xilofonművész és tanítványa, Ács Gergely. A zenéről a KOZMAZENE gondoskodik.

A vendégeket nagydobronyi töltött káposztával és bográcsban készült étellel kínálják. Batyusbál lévén a résztvevők saját étellel, itallal és egyéb finomságokkal is készülhetnek. A helyszínen nagydobronyi paprikát, lekvárt, tésztát és kézműves termékeket is vásárolhatnak, a bevétellel szintén a templom felújítását segítve.

Az est egyik különleges programja a nagydobronyi református templom toronycsillagában talált időkapszulához kapcsolódik: az érdeklődők az abban elhelyezett üzenetet is megtekinthetik.

A szervezők a helyszínen adományokat is fogadnak, de banki átutalással szintén támogathatók a munkálatok. A felajánlásokat a Biai Református Egyházközség alábbi számlaszámára várják:

Számlaszám: 10403208-50526575-89871008

Közlemény: NAGYDOBRONY

A rendezvényre nemcsak a Biatorbágyon és Budapesten élő nagydobronyiakat, hanem minden segítő szándékú érdeklődőt szeretettel várnak. A szervezők a részvételi szándék előzetes jelzését kérik az esemény Facebook-oldalán.

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