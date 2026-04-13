Alkotmányos többséget szerzett a Tisza párt a magyarországi választásokon

Kétharmados többséget szerzett a Magyar Péter vezette Tisza párt a magyarországi országgyűlési választásokon április 12-én. Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök elismerte a Fidesz–KDNP pártkoalíció vereségét, és gratulált a választás győztesének.

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatok közel 99%-os feldolgozásánál tart. A honlapjukon közzétett adatok szerint a Tisza párt várhatóan 138 mandátumot szerez a parlamentben. Ebből 93-at egyéni választókerületekben, 45-öt pedig pártlistán szerzett. Mintegy 3,3 millió választópolgár szavazott bizalmat a Tiszának, ami kétharmados többséget jelent.

Az Orbán Viktor vezette Fidesz–KDNP 55 helyet szerez az országgyűlésben (13-at egyéni választókerületekben, 42-t pártlistán). A Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátumot tudhat magáénak.

Mekkora volt a részvételi arány a választásokon?

Rekordnak számító, 77,8%-os részvételi arányról számolt be a Nemzeti Választási Iroda. Ez azt jelenti, hogy április 12-én este hét óráig több mint 5,9 millió szavazó adta le voksát.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: MTI/Hegedűs Róbert

