Újabb kárpátaljai nő tűnt el Csehországban

Barátai és ismerősei nagy erőkkel keresi Natalija Palijt, akinek a hét elején veszett nyoma Prágában – írja a Novini Zakarpattya hírportál szombaton.

A 20 éves kárpátaljai nő december 8-án dolgozni indult éjszakai műszakba, és azóta nem tudják vele felvenni a kapcsolatot. Családtagjai abban reménykednek, hogy elveszítette a telefonját, de nem kizárt, hogy történt vele valami.

Aki rendelkezik bármilyen információval az eltűnt nő hollétét illetően, az alábbi telefonszámokon tehet bejelentést: +420 774 961 152, +420 774 396 510.

November 21-én szintén eltűnt egy Rahói járásból származó fiatal nő Csehországban. Ofrim Andrijana holttestét december 8-án találták meg Frýdek-Místek városában. A rendőrség szerint a 22 éves nő gyilkosság áldozata lett.

