Pénteken találkoznak az USA és Irán képviselői Pakisztánban

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök bejelentése szerint április 10-én ülnek tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államok és Irán delegációi Iszlámábádban. A találkozón várhatóan megerősítik a korábban bejelentett kéthetes fegyverszünetet, és a fegyveres harcok kiújulása ellen tesznek lépéseket.

A pakisztáni miniszterelnök egy televíziós nyilatkozatban arról beszélt, hogy országa kulcsszerepet játszott a tűzszünet elérésében. A kormányfő külön kiemelte Ishaq Dar külügyminiszter és Asim Munir, a hadsereg vezérkari főnökének munkáját az Egyesült Államok és Irán vezetőivel fenntartott diplomáciai kapcsolat terén.

Shehbaz Sharif a tűzszünetet a béke irányába tett első lépésként értékelte, és reményét fejezte ki, hogy a pénteki tárgyalások a tartós rendezéshez vezetnek majd.

A delegációk pontos érkezéséről és összetételéről nem árult el részleteket.

Forrás: UNN

