Az olasz védelmi miniszter tanácsadója lett Mihajlo Fedorov

Az olasz védelmi technológiák fejlesztésében segíti ezentúl Guido Crosetto védelmi minisztert Mihajlo Fedorov, Ukrajna korábbi védelmi minisztere. A politikus megbízatása nem főállású, közben továbbra is Ukrajnában dolgozik az ország védelmi képességeinek erősítésén.

Fedorov egy nemzetközi körút keretében találkozott az olasz védelmi miniszterrel. Megbeszéléseik középpontjában a drónok, az autonóm rendszerek, a légvédelem, valamint a védelmi technológiák fejlesztése állt. Crosetto ezt követően kérte fel Fedorovot, hogy tanácsadóként segítse az olasz védelmi innovációk fejlesztését.

A korábbi ukrán miniszter szerint ebben a szerepben Olaszországot a modern hadviseléshez kapcsolódó technológiák fejlesztésében és az új biztonsági kihívásokhoz való alkalmazkodásban támogatja majd.

Fedorov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elsődleges feladata továbbra is az ukrán védelem erősítése. Folytatja azokat a projekteket, amelyek Ukrajna védelmi képességeinek növelését és nemzetközi források bevonását szolgálják.

Úgy véli, Ukrajna a technológiai hadviselés terén szerzett tapasztalataival értékes tudást tud megosztani nemzetközi partnereivel. Szerinte a jövő védelmének egyik kulcsa az, hogy az országok milyen gyorsan képesek az új technológiai megoldásokat kipróbálni és széles körben alkalmazni, összekapcsolva a technológiai fejlesztéseket a megfelelő gyártási kapacitással.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini LIVE

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