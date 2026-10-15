Montenegró szigorította az ukrán férfiak ideiglenes védelmének feltételeit

Montenegró az Európai Unió gyakorlatához igazodva szigorította az ukrán hadköteles állampolgárok ideiglenes védelmének feltételeit. Az új szabályozás ugyanakkor nem érinti azokat, akik már rendelkeznek ilyen jogállással az országban.

A montenegrói RTCG beszámolója szerint a jövőben csak azok a hadköteles ukrán férfiak kaphatnak ideiglenes védelmet, akik Montenegróba érkezésük előtt ténylegesen Ukrajnában éltek, és teljesítették katonai szolgálati kötelezettségüket, vagy hivatalosan felmentették őket annak teljesítése alól.

A korlátozások nem vonatkoznak azokra az ukrán állampolgárokra, akik már ideiglenes védelemben részesülnek Montenegróban.

A podgoricai kormány közlése szerint az intézkedés összhangban áll az Európai Unió Tanácsának 2026/1912. számú, július 30-án elfogadott végrehajtási határozatával.

Kárpátalja.ma

Forrás: mind.ua

Nyitókép: illusztráció

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