Moszkvai terrortámadás: több mint 140-re emelkedett a halálos áldozatok száma

Száznegyvenháromra emelkedett a pénteki moszkvai terrortámadás halálos áldozatainak száma. 140 sérült közül sokan kritikus állapotban vannak. Az áldozatok között több gyerek is van. A koncertteremben több, mint hatezren voltak. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Bevallásuk szerint az volt a céljuk, hogy minél több keresztényt megöljenek. Az orosz hatóságok tizenegy embert őrizetbe vettek a támadással összefüggésben, köztük azt a négy terroristát is, akik tüzet nyitottak a koncertteremben. Az orosz elnök vasárnapra nemzeti gyásznapot hirdetett.

A merényletet a Moszkva melletti, Crocus City Hall koncertteremben hajtották végre, ahol a Piknik nevű legendás orosz rockzenekar adott koncertet.

Sokan már a lövöldözésben életüket vesztették, a halálos áldozatok száma az orosz hatóságok szerint még tovább nőhet, mivel több sérültet is súlyos állapotban szállítottak kórházba. Ahogy a helyszíni romeltakarítás halad, újabb és újabb holttesteket találnak.

„A helyszínen több, mint ötven mentőcsapat és helikopter biztosította a sérültek ellátását, a katasztrófavédelem pedig a segítségnyújtást koordinálta. Rendelkezésre áll minden gyógyszer, elegendő vér, minden, ami a segítségnyújtáshoz szükséges” – nyilatkozta Mihail Murasko, a moszkvai egészségügyi tárca vezetője.

Az orosz hatóságok szombat hajnalra kiürítették a koncertterem épületét, a holttesteket elszállították, ezután pedig a helyszínelést is megkezdték.

Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat jelentése szerint a támadással összefüggésben eddig tizenegy embert vettek őrizetbe, köztük a négy terroristát is, akik tüzet nyitottak a koncertteremben. A támadást közben az Iszlám Állam terrorszervezet egyik alegysége vállalta magára.

Számtalan kérdés vetődik fel a terrortámadással kapcsolatban. Az egyik az, hogy a terroristák hogyan juthattak be a fémdetektor kapukkal is ellátott épületbe. Helyi források szerint ezek az ellenőrző pontok péntek este nem működtek. Csakhogy az is kérdéseket vet fel,

miért záródott be néhány kijárati kapu, amelyen keresztül így nem tudtak kimenekülni a nézők.

