Kárpátaljai származású áldozata is van az ausztráliai terrortámadásnak

Ausztrália közel harminc éve legsúlyosabb terrortámadását hajtotta végre december 14-én egy bevándorló apa-fia páros a sydney-i Bondi Beachen, egy hanukai rendezvény helyszínének közelében. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadásban – az egyik elkövetőt is beleszámítva – összesen tizenhat ember vesztette életét, továbbá több tucatnyian megsérültek – írja az MTI. Az áldozatok között van egy tízéves kislány, egy rabbi, több holokauszttúlélő, valamint két ukrajnai származású személy, köztük egy kárpátaljai férfi is.

Vitalij Glagola újságíró közleménye szerint a Chabad of Uzhgorod zsidó közösség hivatalosan is megerősítette, hogy az ausztráliai támadás egyik áldozata Tibor Weitzen ungvári születésű férfi.

A közlemény szerint Tibor Weitzen szoros kapcsolatot ápolt a Chabad közösséggel, különösen a Sydneyben szolgáló küldöttekkel. Aktívan részt vett a közösségi életben, segítette embertársait, és elkötelezetten képviselte a jóság és az együttérzés értékeit.

A tragikus esemény során – a hivatalos tájékoztatás alapján – már a második ukrajnai származású áldozatról van szó, akinek halálát ehhez a támadáshoz kötik.

Korábban már beszámoltak arról, hogy a sydneyi terrortámadásban életét vesztette Alex Klejtman, aki feleségével, Larisszával évekkel ezelőtt költözött Ausztráliába gyermekeihez.

Kárpátalja.ma

