Tízezrek tüntettek Prágában Petr Pavel államfő mellett

Tízezrek tüntettek vasárnap délután Prágában, és további mintegy tucatnyi más városban Petr Pavel cseh köztársasági elnök mellett, aki nyílt vitába keveredett Petr Macinkával, a kormánykoalíciós Autósok párt elnökével, miután elutasította Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését.

Az államfő és a pártelnök vitája kedden kapott nagy nyilvánosságot, amikor Petr Pavel rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette: az éjjeli órákban tanácsadóján keresztül két olyan SMS-t kapott, amelyeket rendkívül súlyosnak és zsarolási kísérletnek tart.

Az elnök szerint a külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke már hosszabb ideje igyekszik nyomást gyakorolni rá, hogy nevezze ki Filip Tureket környezetvédelmi miniszternek, amit ő elutasít.

Az államfő azért utasítja el Filip Turek miniszteri kinevezését, mert a cseh sajtó szerint a politikus múltjában számos kérdőjel van.

Egyebek között rasszista és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzéseket tett közzé az interneten, amelyek miatt komoly bírálatok érték nyilvánosan is. Az elnök már korábban kijelentette: ha bebizonyosodna, hogy a bejegyzéseket valóban Turek írta, akkor nem tudná kinevezni miniszterré.

Petr Macinka az elnök vádjait visszautasította, s azt mondta, hogy mindössze politikai vitáról van szó. Szerinte az államfő Filip Turek kinevezésének elutasításával túllépi hatáskörét és alkotmányt sért.

A cseh közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában kijelentette: Petr Pavel az ellenzék vezetője lett, ezért a koalíciós kormány is így fog viszonyulni hozzá.

„Úgy vélem, szükség lenne a helyzet megnyugtatására, ezért nincs más választásom, hogy én személyesen és mint külügyminiszter is most egyszerűen ignorálni fogjuk az elnök urat” – szögezte le Petr Macinka. Megerősítette korábbi kijelentését: javasolni fogja, hogy Csehországot a következő NATO-csúcstalálkozón ne az elnök képviselje, ahogy ez eddig szokás volt, hanem a kormányfő.

„Az elnök megszokta, hogy a kormány úgy ugrált, ahogy ő fütyült. Talán azt gondolta, hogy ez folytatódni fog. Amennyiben ellenzéki elnökként viselkedik, ellentétben a mai kormányprogrammal, akkor meg kell szoknia azt is, hogy mi is ellenzékiként fogunk vele kommunikálni”

– szögezte le a televízióban a külügyminiszter.

A cseh ellenzék élesen bírálja Petr Macinka álláspontját, s követeli a politikus menesztését a kormányból, amit Andrej Babis miniszterelnök elutasított. Babis az ügyben nyíltan nem foglalt állást, bár kijelentette, hogy ő úgy, olyan hangnemben, ahogy azt Macinka tette, nem kommunikálna az elnökkel.

Petr Pavel bejelentette: szerda reggel találkozik a kormányfővel a kérdés megvitatása érdekében.

A vasárnapi tüntetéseket a Millió pillanat a demokráciáért civil társulás kezdeményezte. Mikulás Minár, a társulás elnöke a tüntetés elején bejelentette, hogy Prágán kívül több mint egytucat más városban is tömeggyűlések lesznek.

Prágában a tüntetők teljes egészében megtöltötték a történelmi Óváros teret, a mellélutcákat, illetve a közeli Vencel tér alsó felét.

A társulás Petr Pavel támogatására indított petícióját – Az elnök mögött állunk – rövid időn belül több mint 600 ezren írták alá. Amennyiben az aláírók száma eléri az egymilliót, a társulás Prága legnagyobb közterén, Letnán új tüntetést szervez Pavel támogatására – húzta alá Mikulás Minár.

