Közel háromezerre nőtt a venezuelai földrengések halottjainak száma

Kárpátalja.ma Világ

A venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma 2954-re emelkedett, a sérültek száma pedig meghaladta a 16 500-at – közölte szombaton Jorge Rodríguez, a parlament elnöke.

A június 24-ei 7,2-es és 7,5-ös erősségű kettős földrengés óta a hatóságok 942 utórengést regisztráltak. A kezdeti rengések során mintegy 190 épület dőlt össze, további 850 pedig megrongálódott. Több mint 16 ezer ember vesztette el otthonát.

Földrengések sújtották Venezuelát

Bár csekély az esély arra, hogy további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést.

Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A kutatómentők csütörtökön élve emeltek ki egy férfit egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. Az eset azért rendkívüli, mert a szakértők a nagy erejű földrengés utáni első 72 órát tekintik kritikus időszaknak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennél hosszabb idő után a romok alá szorult emberek túlélési esélyei meredeken csökkennek.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/AP/Pedro Mattey

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