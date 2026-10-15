Brüsszelbe érkezett Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelbe érkezett, ahol az Európai Tanács ülésén vesz részt, emellett több európai vezetővel is egyeztet Ukrajna további támogatásáról.

Az ukrán államfő közlése szerint a mai napon találkozik a NATO főtitkárával, Franciaország elnökével, valamint Lengyelország, Dánia és Belgium miniszterelnökével. Emellett audiencián fogadja őt Fülöp belga király is.

A tervek szerint holnap az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökével, továbbá Magyarország, Finnország és Svédország miniszterelnökével folytat megbeszéléseket.

Zelenszkij hangsúlyozta: Európa közös érdeke, hogy véget érjen a háború, ehhez azonban szerinte határozott fellépésre van szükség. Ennek részeként Oroszországra nehezedő nagyobb nyomást és Ukrajna fokozott védelmi támogatását sürgette.

Kárpátalja.ma

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