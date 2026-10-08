Trivoga Rákospalotán

Kárpátalja.ma Kulturális hírek

2026. október 7-én tartotta meg legújabb rendezvényét Rákospalotán, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Eötvös utcai tagkönyvtárában a Mitracsek Presszó. A Lengyel János beregszászi születésű író-újságíró vezette kulturális programsorozat szeptemberben kezdte meg a hatodik évadát. Ezúttal messzi földről érkezett vendéget hívott meg, mégpedig a honfitársát, Sz. Kárpáthy Kata író, költő-újságírót. Az apropót Kata első könyvének megjelenése szolgáltatta.

A Trivoga című verseskötet a napokban jelent meg, olyan frissen jött ki a nyomdából, hogy a műsorvezető is a rendezvényen foghatta először a kezébe. A kötetet a dr. Dupka György vezette Intermix Kiadó jelentette meg, ez a Kárpátaljai Magyar Könyvek című sorozat 320. kiadványa. Dr. Zékány Krisztina szerkesztette, a tördelés és a borító Dupka Zsolt munkája.

Könyvajánló: kigyógyulni a háborúból – Trivoga

„ükapáink tizennyolcban láb és lélek nélkül jöttek
szemeik fehéren villogtak szíjaik vörösre vertek
dédapáink negyvenötben karok nélkül jöttek
mellükön kitüntetéssel fejükben bosszúval.”

A rendezvény elején Kata röviden bemutatkozott. Nagyon büszke arra, hogy Beregújfaluban született. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskolán magyar szakon alap- és mesterdiplomát szerzett. Ezt megfejelte még két diplomával, ugyanis a Debreceni Egyetemen szociálpedagógia szakon, a Károli Gáspár Református Egyetemen mentálhigiénés segítő szakon végzett. 2018-tól a beregszászi Kárpátalja.ma című hírportál munkatársa. Néhány évig pedagógusként dolgozott az egyik beregszászi iskolában. 2019-től publikál különböző műfajokban, főként az Együtt című kárpátaljai folyóiratban, de írásai rendszeresen megjelennek a Magyar Múzsában és a kolozsvári Helikonban is. Több antológiában is szerepelt. A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagja.

„A mi karácsonyunkon
sajnál minket a mennyország.
Mi meg úgy várjuk a békét,
mint az első keresztények
Krisztus második eljövetelét.”

A Lengyel Jánossal folytatott beszélgetés során Kata elárulta, hogyan és miért került kapcsolatba az irodalommal, az írással. Azt is elmondta, mennyire hálás azoknak a kárpátaljai irodalmároknak és újságíróknak, akik végig segítették eddigi pályáján, és végül örömmel vehette a kezébe az első kötetét, amit remélhetőleg még sok fog követni. Mesélt a háború vészterhes napjairól, amikor az áramkimaradások közepette kellett végeznie a szerkesztői munkáját. Az állandó rettegésről, a háborús őrületről, az egyre több temetésről, a gyarapodó sírokról és a fokozódó kilátástalanságról. Arról is beszélt, hogy a rokonaival és barátaival már nem mernek arról beszélni, hogy ettől már nincs lejjebb, mert sajnos mindig van.

„régen annyi minden volt
és mégsem volt semmi
bezzeg a mi időnkben
nem akartunk volna így élni”

Sz. Kárpáthy Kata 2025-ben döntötte el, hogy nem bírja tovább, elhagyja a szülőföldjét, és szerencsét próbál Magyarországon. Ma Budapesten, pontosabban Csepelen él és tanít, de egy év után sem érzi otthon magát. A furcsa az, hogy már Kárpátalján sem. Rendszeresen jár haza, és azt tapasztalja, hogy amit ő otthonaként és hazájaként ismert, fokozatosan eltűnik. Egy év után Beregszászra is alig lehet ráismerni. Amikor elhatározta, hogy áttelepül, azt tapasztalta, hogy már a szülei, a rokonok és a barátok sem marasztalták. Észérvek már nincsenek, mindent bedarált a háborús pszichózis. A fiatal tanárnő azt tervezte, hogy Kárpátalján, Beregben fogja leélni az életét. Ma már nem tervez semmit. Budapest egyet azért megadott a számára: a békét, no meg a létbiztonságot. De a megélhetést se feledjük el!

„beteg embernek mindent szabad
majd fizetek érte egészségesen
amikor összekaparom a lóvé
előtt után között magamat”

A beszélgetést megszakítva a közönség Kata előadásában hallhatta a kötet néhány versét. A zenéről ezúttal is dr. Zsebők Csaba igric gondoskodott, aki kérdéseivel a beszélgetésből is kivette részét. A Mitracsek Presszó rendezvényei mindig családias hangulatban zajlanak, ahol a közönség tagjai szabadon kérdezhetnek, hozzászólhatnak az adott témához. Furcsa, de úgy alakult, hogy a mostani közönség zömében Kárpátalja szülötteiből állt. Stók Lajos, viski vadász-író arról kérdezte Katát, hogyan élte meg az átköltözést, hogyan tudott beilleszkedni, és egyáltalán be tudott-e illeszkedni. Hozzátette: ő maga már öt éve él Budapesten, de nem találja a helyét.

Jó emberek között szalad az idő, hamar eltelt a másfél óra. A közös csoportkép után Kata dedikálta a könyvét, egy példánnyal megajándékozta a könyvtárat is, amit Mants Marianna Regina, az intézmény vezetője vett át. Ezt követően a társaság a hagyományokat tiszteletben tartva átsétált az Éva nevű kulturális egységbe, hogy megünnepelje Sz. Kárpáthy Kata első kötetének megjelenését, ami nagyon fontos mérföldkő a fiatal költő életében.

a 51. nap olyan mint
az első nap alkohol nélkül
vagy mint az összedőlt ház
helyében rejlő lehetőségek
ennél jobban szét nem eshetek
ennyi erővel össze is rakódhatok”

Mitracsek Ödön

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