Ma van a magyar költészet napja

Ma, vagyis április 11-én van a magyar költészet napja; az ünnep alkalmából Magyarországon és külhonban is irodalmi programok, tárlatvezetések, könyvvásárok és számos más rendezvény várja az érdeklődőket.

A magyar költészet napját 1964 óta ünneplik József Attila születésnapján, április 11-én. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza a kortárs és klasszikus lírát a közönséghez, és a mindennapok részévé tegye a költészetet. A magyar költészet napján rendezik meg a Versmaratont, amelyen több mint ötven költő olvassa fel Az év versei 2026 antológiába beválogatott műveit a Magyar Katolikus Rádió budapesti épületében.

Szintén a magyar költészet napján rendezik meg a Versünnep 2026 nyilvános döntőjét és gálaestjét a Nemzeti Színházban, ahol a nyolc legjobb versenyző méri össze tudását. A Deák Ferenc téren egy nosztalgiavillamoson a Fiatal Írók Szövetsége közreműködésével fiatal költők egész nap saját műveiket olvassák fel, de könyvvásár, irodalmi találkozások és könyvjelzőosztás is szerepel a programban. Szombaton a 4-es és a 6-os villamoson is kortárs versek hangzanak el.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet is a magyar költészet napjához kapcsolódva szervezte meg tegnap a Vers a tér(b)en elnevezésű villámcsődületet Beregszászban. Az idén 100 éve született Szalai Borbála A Kárpátok című versét mintegy 500 tanuló szavalta és énekelte együtt a Rákóczi Egyetem átriumában. A közös versmondást Vass Magdolna, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésze vezényelte.

