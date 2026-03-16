Tiszabökényben is megemlékeztek a hősökről

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Tiszabökényben a település lakói március 15-én .

A megemlékezés a helyi köztemetőbe vezető békemenettel kezdődött, amelyen a résztvevők Kossuth-nótákat énekeltek.

A menet a legendás Fóris István (1820–1902) honvéd hadnagy, Ugocsa vármegye főjegyzője és főszolgabíró sírjához érkezett,

ahol a Tisza Csillag Kórus művészeti vezetője, Kovály Csilla, valamint a település történelmi egyházainak képviselői és lelkipásztorai mellett civilszervezeti vezetők és helyi lakosok koszorúztak, tisztelegve a forradalom hősei előtt.

A himnusz elhangzása után Pisták Hajnalka, a Tiszabökényi Református Egyház hitoktatója nyitotta meg az ünnepséget, majd a ferences Hernádi Balázs Lehel atya, a római katolikus egyház plébániai kormányzója, valamint Kótonovics István áldozópap, a görögkatolikus egyház parókusa áldó imát mondtak a hősök lelki üdvéért és a közösség jövőjéért.

A megemlékezésen Dupka György történész, Tiszabökény díszpolgára is beszédet mondott, kiemelve, hogy a Kossuth zászlaja alatt a szabadságért harcoló elődök példája ma is irányt mutat:

a túlélés, a megmaradás és a közösségi összetartozás alapja a hit, a nyelv és a kultúra ápolása.

Az eseményen helyi hittanos gyerekek verset szavaltak, valamint elhangzott Danku Attila „Fóris István, Kossuth hadnagya emlékére” című költeménye.

A Tisza Csillag Kórus 1848-as dalokkal és Kossuth-nótákkal tette teljessé az eseményt.

Az ünnepséget agapéval és jó hangulatú beszélgetésekkel zárták a tiszabökényi kultúrházban.

Kárpátalja.ma

