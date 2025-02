A Pro Cultura Subcatpathica civil szervezet fotó- és rajzpályázatot hirdetett 2024 decemberében „Nekem a kultúra” címmel. A szervezet korhatár nélkül várt minden olyan jelentkezőt, aki szerette volna megmutatni, számára mit is jelent a kultúra. A pályázatra összesen 121 alkotás érkezett be: 52 rajz/festmény és 69 fotó.

Rajz kategóriában külödíjat kapott Erdődi Liza, a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola 2. osztályos tanulója.

Ismerjük meg őt:

„A nevem Erdődi Liza, 7 éves vagyok, Pécsen élek és a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola 2. osztályos tanulója vagyok.

Nagyon szeretek rajzolni (főleg állatokat), kézműveskedni. Igazából testvéremtől lestem el az alapokat, aki pici korában (4-5 évesen) képes volt 3-4 órákat rajzolni. Ezáltal már én is nagyon korán, 1,5 évesen már elkezdtem ügyeskedni, 4 évesen már országos 3. helyezést értem el életem első pályázatán. Emellett szeretem ápolni a kultúrát, a sulinak köszönhetően néptáncolok és furulyázni tanulok. Első osztályban kezdtem tanulni mindkettőt, nagy reménységnek tartanak, már sok szép fellépésem volt. Rajzaimmal is csodálatos eredményeket értem már el fiatal korom ellenére. Nemrég lettem országos 1. helyezett iskolás kategóriában és nyereményként egy csodaszép új bicikli tulajdonosa lehettem.

A kultúra számomra az anyanyelvet, a hagyományokat, népi szokásokat jelenti. Mohácson a Busójárás nagy kedvencem, édesanyám mohácsi lány, így ezáltal én is megismerhettem ezt a hagyományt. Idén is részt fogunk venni, nagyon szeretem ezt az eseményt. Én nagyon szeretek rajzolni, énekelni és a furulya előadásaimban magyar népdalokat is játszok.

Szeretném még tovább fejleszteni művészi tudásomat, hogy egyszer rajzaim kiállításokon is szerepelhessenek, illetve a zenével is nagy terveim vannak, mert hamarosan áttérünk a furulyáról a szaxofonra mellyel további izgalmas fellépéseknek nézhetek elébe.”

Liza külödíjat érő alkotása:

