Beregi paprikáskrumpli

Bursza Krisztina Receptek

A beregi konyha egyik legnagyobb erőssége, hogy kevés alapanyagból is ízletes és kiadós fogásokat varázsol az asztalra. A paprikáskrumpli sem kivétel: hagyományosan vöröshagymából, burgonyából és jó minőségű füstölt kolbászból készül. A beregi változatban nincs paradicsom és zöldpaprika, a fűszerezést pedig egy csipetnyi kömény teszi teljessé.

Füstölt kolbásszal, sok hagymával és őrölt pirospaprikával készítve igazán zamatos, friss kenyérrel és savanyúsággal tálalva pedig teljes értékű fogás.

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Összesen 1 óra
Étkezés Főétel
Konyha Magyar
Adag 6

Alapanyagok
  

  • 1,5 kg burgonya
  • 2 nagy vöröshagyma
  • 35 dkg füstölt kolbász
  • 1 ek sertészsír
  • 1 ek őrölt fűszerpaprika
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 babérlevél
  • 1 késhegyni őrölt kömény
  • ízlés szerint
  • fekete bors ízlés szerint
  • annyi víz, amennyi éppen ellepi a burgonyát

Leírás
 

  • A vöröshagymát finomra vágjuk, majd a felhevített zsíron üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt, és néhány perc alatt kissé megpirítjuk, hogy kiengedje az ízét.
  • Az edényt lehúzzuk a tűzről, belekeverjük a fűszerpaprikát, majd hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát. Ezután beletesszük a meghámozott, nagyobb kockákra vágott burgonyát, a babérlevelet és a kevés köményt, majd alaposan összeforgatjuk.
  • Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje a burgonyát, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd közepes lángon 30–35 perc alatt puhára főzzük. Ha szükséges, a főzés végén néhány burgonyakockát a szaftba törhetünk, így az étel kellemesen besűrűsödik.

Megjegyzések

A beregi paprikáskrumpli friss házi kenyérrel az igazi. Savanyú uborka, almapaprika vagy csalamádé kiváló kísérője, de sokan egy kanál tejföllel is szívesen fogyasztják.
 
Jó étvágyat kívánunk!

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