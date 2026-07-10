A beregi konyha egyik legnagyobb erőssége, hogy kevés alapanyagból is ízletes és kiadós fogásokat varázsol az asztalra. A paprikáskrumpli sem kivétel: hagyományosan vöröshagymából, burgonyából és jó minőségű füstölt kolbászból készül. A beregi változatban nincs paradicsom és zöldpaprika, a fűszerezést pedig egy csipetnyi kömény teszi teljessé.

Füstölt kolbásszal, sok hagymával és őrölt pirospaprikával készítve igazán zamatos, friss kenyérrel és savanyúsággal tálalva pedig teljes értékű fogás.

Recept nyomtatása Összesen 1 óra óra Étkezés Főétel Konyha Magyar Adag 6 fő Alapanyagok 1,5 kg burgonya

2 nagy vöröshagyma

35 dkg füstölt kolbász

1 ek sertészsír

1 ek őrölt fűszerpaprika

2 gerezd fokhagyma

1 babérlevél

1 késhegyni őrölt kömény

só ízlés szerint

fekete bors ízlés szerint

annyi víz, amennyi éppen ellepi a burgonyát Leírás A vöröshagymát finomra vágjuk, majd a felhevített zsíron üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt, és néhány perc alatt kissé megpirítjuk, hogy kiengedje az ízét.

Az edényt lehúzzuk a tűzről, belekeverjük a fűszerpaprikát, majd hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát. Ezután beletesszük a meghámozott, nagyobb kockákra vágott burgonyát, a babérlevelet és a kevés köményt, majd alaposan összeforgatjuk.

Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje a burgonyát, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd közepes lángon 30–35 perc alatt puhára főzzük. Ha szükséges, a főzés végén néhány burgonyakockát a szaftba törhetünk, így az étel kellemesen besűrűsödik. Megjegyzések A beregi paprikáskrumpli friss házi kenyérrel az igazi. Savanyú uborka, almapaprika vagy csalamádé kiváló kísérője, de sokan egy kanál tejföllel is szívesen fogyasztják. Jó étvágyat kívánunk!

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