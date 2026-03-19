Fokhagymás–tejszínes csirkemellragu
Ez a fokhagymás–tejszínes csirkemellragu egy egyszerű, mégis ízletes étel, ami gyorsan elkészíthető a hétköznapokra. A gazdag, lágy szósz és a fűszeres bulgur mindenki kedvencévé válik.
Alapanyagok
A csirkemellraguhoz:
- 50 dkg csirkemell
- 1 fej vöröshagyma
- 1 fej lilahagyma
- 4-5 gereyd fokhagyma
- 0,5 l főzőtejszín
- 1 dl alaplé vagy víz
- 1 ek mustár
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- majoránna ízlés szerint
- bazsalikom ízlés szerint
- oregánó ízlés szerint
- 1 csipet szerecsendió
- 1 ek olaj
- 1 kis db vaj
A bulgurhoz:
- olívaolaj ízlés szerint
- vaj ízlés szerint
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- fűszerek ízlés szerint
- víz kétszeres mennyiségű
- bulgur ízlés szerint
Leírás
Bulgur készítése:
- Kevés olívaolajon pár percig pirítjuk a bulgurt, majd 1,5-szeres mennyiségű vízzel felöntjük. Sóval, borssal és ízlés szerinti fűszerekkel ízesítjük. Fedő alatt, néhányszor megkeverve, kb. 20 perc alatt készre főzzük. Amikor kész, hozzáadunk 1 kocka vajat, alaposan elkeverjük, majd pihentetjük.
Csirke előkészítése:
- A csirkemellet felvágjuk, a hagymákat megtisztítjuk és felkockázzuk, a fokhagymát lereszeljük vagy apróra zúzzuk.
Ragu készítése:
- Olaj és vaj keverékén üvegesre pároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a fokhagymát. Rövid keverés után beleöntjük a csirkét, és csak addig pirítjuk, míg a hús kifehéredik, nem barnítjuk.
- Felöntjük az alaplével vagy vízzel, hozzáadjuk a mustárt. Fedő alatt kis lángon kb. 15 percig főzzük.
- Ezután sózzuk, borsozzuk, majd fűszerezzük majoránnával, bazsalikommal, oregánóval és egy csipet szerecsendióval. Lehúzzuk a lángról, belekeverjük a tejszínt, és további 5 percig kis lángon melegítjük. Ha túl sűrűnek találjuk, adhatunk hozzá egy kevés vizet. Másnapra a ragu tovább sűrűsödik, így érdemes figyelni az állagát.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!