Fokhagymás–tejszínes csirkemellragu

Bursza Krisztina Receptek

Ez a fokhagymás–tejszínes csirkemellragu egy egyszerű, mégis ízletes étel, ami gyorsan elkészíthető a hétköznapokra. A gazdag, lágy szósz és a fűszeres bulgur mindenki kedvencévé válik.

Összesen 45 minutes
Étkezés Főétel
Konyha Világ
Adag 6

Alapanyagok
  

A csirkemellraguhoz:

  • 50 dkg csirkemell
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej lilahagyma
  • 4-5 gereyd fokhagyma
  • 0,5 l főzőtejszín
  • 1 dl alaplé vagy víz
  • 1 ek mustár
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • majoránna ízlés szerint
  • bazsalikom ízlés szerint
  • oregánó ízlés szerint
  • 1 csipet szerecsendió
  • 1 ek olaj
  • 1 kis db vaj

A bulgurhoz:

  • olívaolaj ízlés szerint
  • vaj ízlés szerint
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • fűszerek ízlés szerint
  • víz kétszeres mennyiségű
  • bulgur ízlés szerint

Leírás
 

Bulgur készítése:

  • Kevés olívaolajon pár percig pirítjuk a bulgurt, majd 1,5-szeres mennyiségű vízzel felöntjük. Sóval, borssal és ízlés szerinti fűszerekkel ízesítjük. Fedő alatt, néhányszor megkeverve, kb. 20 perc alatt készre főzzük. Amikor kész, hozzáadunk 1 kocka vajat, alaposan elkeverjük, majd pihentetjük.

Csirke előkészítése:

  • A csirkemellet felvágjuk, a hagymákat megtisztítjuk és felkockázzuk, a fokhagymát lereszeljük vagy apróra zúzzuk.

Ragu készítése:

  • Olaj és vaj keverékén üvegesre pároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a fokhagymát. Rövid keverés után beleöntjük a csirkét, és csak addig pirítjuk, míg a hús kifehéredik, nem barnítjuk.
  • Felöntjük az alaplével vagy vízzel, hozzáadjuk a mustárt. Fedő alatt kis lángon kb. 15 percig főzzük.
  • Ezután sózzuk, borsozzuk, majd fűszerezzük majoránnával, bazsalikommal, oregánóval és egy csipet szerecsendióval. Lehúzzuk a lángról, belekeverjük a tejszínt, és további 5 percig kis lángon melegítjük. Ha túl sűrűnek találjuk, adhatunk hozzá egy kevés vizet. Másnapra a ragu tovább sűrűsödik, így érdemes figyelni az állagát.

Megjegyzések

Jó étvágyat kívánunk!

