A frankfurti leves egy melengető, tartalmas leves, és az elkészítése is nagyon könnyű. Laktató és nagyon finom. Egytálételként is megállja a helyét. Ha éppen nincs kelkáposzta, fejes káposztából is elkészíthető.

Recept nyomtatása Előkészítés 20 mins Főzés 1 hr Étkezés Leves Konyha Magyar Adag 8 fő Alapanyagok 2 ek olaj

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 ek fűszerpaprika

1 tk őrölt fűszerkömény

4 db burgonya

1 db kelkáposzta

20 dkg frankfurti virsli

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

175 g tejföl

1 púpozott ek finomliszt

2 l víz Leírás A hagymát apróra vágjuk. A krumplit megpucoljuk és felkockázzuk, a káposzta leveleit megmossuk és felcsíkozzuk. A virslit felkarikázzuk.

Az olajon megpirítjuk a hagymát, majd rászórjuk a paprikát. Egyet keverünk rajta, és beletesszük a köményt, majd a burgonyát.

Körülbelül 1 percig kevergetjük, majd felöntjük 2 liter vízzel.

Ezután belereszeljük a fokhagymát, és fedő alatt 5 percig főzzük.

Utána hozzáadjuk a felcsíkozott káposztát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt főzzük körülbelül fél órán át.

Ha a zöldségek megpuhultak, hozzáadjuk a felkarikázott virslit, és még 10 percig főzzük.

Közben a lisztet csomómentesen elkeverjük a tejföllel, majd merünk bele egy merőkanálnyit a forró levesből, és azzal is kikeverjük.

Amikor ezzel készen vagyunk, folyamatos kevergetés mellett visszacsurgatjuk a levesbe, jól elkeverjük, és még 2 percig főzzük. Megjegyzések Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!

Kárpátalja.ma

Fotó: Kárpátalja.ma