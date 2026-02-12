Gyerekkorunk kedvence: házi kókuszgolyó

Bursza Krisztina Receptek

A kókuszgolyó az egyik legismertebb és legkedveltebb házi édesség, amely gyorsan elkészíthető, és sütés nélkül is garantált sikert arat. Ideális választás, ha kevés idő áll rendelkezésünkre, mégis valami finommal szeretnénk megörvendeztetni a családot.

Összesen 20 minutes
Étkezés Desszert
Konyha Magyar
Adag 25 darab kókuszgolyóra elegendő

Alapanyagok
  

  • 50 dkg háztartási kekszmorzsa
  • 5 ek cukrozatlan kakaópor
  • 14 dkg porcukor
  • 20 dkg vaj
  • tej ízlés szerint (kb. 2 dl)
  • rumaroma ízlés szerint
  • kókuszreszelék ízlés szerint

Leírás
 

  • A kókuszgolyóhoz a kekszet ledaráljuk, elkeverjük a porcukorral, a kakaóval és a megolvasztott vajjal. Majd hozzáadjuk a rumaromát.
  • Ezután annyi tejet öntünk hozzá, hogy hogy formálható legyen a massza.
  • A masszából nedves kézzel golyókat készítünk, és egyenként megforgatjuk őket a kókuszreszelékben. Fóliával letakarva pár órára hűtőszekrénybe tesszük a kókuszgolyót.

Megjegyzések

Tipp: a masszát ízlés szerint gazdagíthatjuk darált dióval, mazsolával. A kókuszgolyó hűtőben több napig is eláll, így előre is elkészíthető.
A kókuszgolyó kiváló választás ünnepekre, vendégváráshoz vagy akár hétköznapi desszertként is.

