Gyerekkorunk kedvence: házi kókuszgolyó
A kókuszgolyó az egyik legismertebb és legkedveltebb házi édesség, amely gyorsan elkészíthető, és sütés nélkül is garantált sikert arat. Ideális választás, ha kevés idő áll rendelkezésünkre, mégis valami finommal szeretnénk megörvendeztetni a családot.
Alapanyagok
- 50 dkg háztartási kekszmorzsa
- 5 ek cukrozatlan kakaópor
- 14 dkg porcukor
- 20 dkg vaj
- tej ízlés szerint (kb. 2 dl)
- rumaroma ízlés szerint
- kókuszreszelék ízlés szerint
Leírás
- A kókuszgolyóhoz a kekszet ledaráljuk, elkeverjük a porcukorral, a kakaóval és a megolvasztott vajjal. Majd hozzáadjuk a rumaromát.
- Ezután annyi tejet öntünk hozzá, hogy hogy formálható legyen a massza.
- A masszából nedves kézzel golyókat készítünk, és egyenként megforgatjuk őket a kókuszreszelékben. Fóliával letakarva pár órára hűtőszekrénybe tesszük a kókuszgolyót.
Megjegyzések
Tipp: a masszát ízlés szerint gazdagíthatjuk darált dióval, mazsolával. A kókuszgolyó hűtőben több napig is eláll, így előre is elkészíthető.
A kókuszgolyó kiváló választás ünnepekre, vendégváráshoz vagy akár hétköznapi desszertként is.
