Gyerekkorunk kedvence: házi kókuszgolyó

A masszából nedves kézzel golyókat készítünk, és egyenként megforgatjuk őket a kókuszreszelékben. Fóliával letakarva pár órára hűtőszekrénybe tesszük a kókuszgolyót.

Ezután annyi tejet öntünk hozzá, hogy hogy formálható legyen a massza.

A kókuszgolyóhoz a kekszet ledaráljuk, elkeverjük a porcukorral, a kakaóval és a megolvasztott vajjal. Majd hozzáadjuk a rumaromát.

Megjegyzések