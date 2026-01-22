Tejszínes-sajtkrémes csirkemell tésztával
Ha gyorsan szeretnénk valami igazán krémes, szaftos és ízletes ételt az asztalra varázsolni, ez a tejszínes-sajtkrémes csirkemell a tökéletes választás. Mi is így készítjük, amikor barátokkal vagy családdal vacsorázunk, és mindig nagy sikere van!
Alapanyagok
- 500 g csirkemell
- 300 g tészta penne, fusilli, farfalle a legjobb
- 200 ml főzőtejszín 20–30%-os
- 200 g sajtkrém
- 1-1,5 dl tej ez a titok a szaftossághoz!
- 2 ek olaj vagy vaj
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- fokhagyma ízlés szerint
- oregánó ízlés szerint
- majoranna ízlés szerint
- bazsalikom ízlés szerint
Leírás
- A tésztát kifőzzük, de tegyünk félre kb. 1 dl főzővizet.
- A csirkemellet felkockázzuk, majd forró serpenyőben olajon gyorsan lepirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Ezután belereszeljük a fokhagymát. Oregánóval, majorannával és bazsalikommal fűszerezzük.
- Ha a csirke már fehér, mérsékeljük a lángot, majd hozzáadjuk a tejszínt, a sajtkrémet és 1 dl tejet. Kis lángon 5-8 percig főzzük, ügyelve, hogy ne forrjon erősen.
- Ha a szósz túl sűrű, öntsünk hozzá egy kevés tejet vagy a félretett tésztafőzővizet.
- Beleforgatjuk a tésztát, majd még 2-3 percig együtt főzzük, hogy minden íz összeérjen.
Megjegyzések
Tippek, hogy kihűlve se száradjon ki
- Ne spóroljunk a folyadékkal – a tészta még magába szívja a szószt.
- A tej + tejszín + sajtkrém együtt stabil, krémes szószt ad.
- Ne süssük túl a csirkét az elején, így szaftos marad.
- Miután kihűlt, a szósz kicsit besűrűsödik – melegítéskor 2-3 evőkanál tej csodát tesz.