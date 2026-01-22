Tejszínes-sajtkrémes csirkemell tésztával

Ha gyorsan szeretnénk valami igazán krémes, szaftos és ízletes ételt az asztalra varázsolni, ez a tejszínes-sajtkrémes csirkemell a tökéletes választás. Mi is így készítjük, amikor barátokkal vagy családdal vacsorázunk, és mindig nagy sikere van!

Összesen 30 minutes
Étkezés Főétel
Konyha Világ
Adag 4

Alapanyagok
  

  • 500 g csirkemell

  • 300 g tészta penne, fusilli, farfalle a legjobb
  • 200 ml főzőtejszín 20–30%-os
  • 200 g sajtkrém
  • 1-1,5 dl tej ez a titok a szaftossághoz!
  • 2 ek olaj vagy vaj
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • fokhagyma ízlés szerint
  • oregánó ízlés szerint
  • majoranna ízlés szerint
  • bazsalikom ízlés szerint

Leírás
 

  • A tésztát kifőzzük, de tegyünk félre kb. 1 dl főzővizet.
  • A csirkemellet felkockázzuk, majd forró serpenyőben olajon gyorsan lepirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Ezután belereszeljük a fokhagymát. Oregánóval, majorannával és bazsalikommal fűszerezzük.
  • Ha a csirke már fehér, mérsékeljük a lángot, majd hozzáadjuk a tejszínt, a sajtkrémet és 1 dl tejet. Kis lángon 5-8 percig főzzük, ügyelve, hogy ne forrjon erősen.
  • Ha a szósz túl sűrű, öntsünk hozzá egy kevés tejet vagy a félretett tésztafőzővizet.
  • Beleforgatjuk a tésztát, majd még 2-3 percig együtt főzzük, hogy minden íz összeérjen.

Megjegyzések

Tippek, hogy kihűlve se száradjon ki
  • Ne spóroljunk a folyadékkal – a tészta még magába szívja a szószt.
  • A tej + tejszín + sajtkrém együtt stabil, krémes szószt ad.
  • Ne süssük túl a csirkét az elején, így szaftos marad.
  • Miután kihűlt, a szósz kicsit besűrűsödik – melegítéskor 2-3 evőkanál tej csodát tesz.
Jó étvágyat kívánunk!

