Tejszínes-sajtkrémes csirkemell tésztával

Ha gyorsan szeretnénk valami igazán krémes, szaftos és ízletes ételt az asztalra varázsolni, ez a tejszínes-sajtkrémes csirkemell a tökéletes választás. Mi is így készítjük, amikor barátokkal vagy családdal vacsorázunk, és mindig nagy sikere van!

Összesen 30 minutes mins Étkezés Főétel Adag 4 fő Alapanyagok 500 g csirkemell

300 g tészta penne, fusilli, farfalle a legjobb

200 ml főzőtejszín 20–30%-os

200 g sajtkrém

1-1,5 dl tej ez a titok a szaftossághoz!

2 ek olaj vagy vaj

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

fokhagyma ízlés szerint

oregánó ízlés szerint

majoranna ízlés szerint

bazsalikom ízlés szerint Leírás A tésztát kifőzzük, de tegyünk félre kb. 1 dl főzővizet.

A csirkemellet felkockázzuk, majd forró serpenyőben olajon gyorsan lepirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Ezután belereszeljük a fokhagymát. Oregánóval, majorannával és bazsalikommal fűszerezzük.

Ha a csirke már fehér, mérsékeljük a lángot, majd hozzáadjuk a tejszínt, a sajtkrémet és 1 dl tejet. Kis lángon 5-8 percig főzzük, ügyelve, hogy ne forrjon erősen.

Ha a szósz túl sűrű, öntsünk hozzá egy kevés tejet vagy a félretett tésztafőzővizet.

Beleforgatjuk a tésztát, majd még 2-3 percig együtt főzzük, hogy minden íz összeérjen. Megjegyzések Tippek, hogy kihűlve se száradjon ki Ne spóroljunk a folyadékkal – a tészta még magába szívja a szószt.

A tej + tejszín + sajtkrém együtt stabil, krémes szószt ad.

Ne süssük túl a csirkét az elején, így szaftos marad.

Miután kihűlt, a szósz kicsit besűrűsödik – melegítéskor 2-3 evőkanál tej csodát tesz. Jó étvágyat kívánunk!

Kárpátalja.ma