Закарпатські діти вирушили на оздоровлення до Литви

17 дітей з сімей військовослужбовців 23 червня відправили на відпочинок до Литви. Упродовж тижня вони оздоровлюватимуться в літньому таборі міста Качергіне.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної ради.

Дітям проведуть екскурсію Каунасом та Вільнюсом та старовинними замками й мальовничими парками. Також відбудуться майстер-класи та низка освітніх заходів.

„Відпочинок діткам організувала Закарпатська обласна рада спільно з мером Каунаського району Валеріусом Макунасом. Це третя поїздка закарпатських дітлахів, організована литовськими партнерами в рамках підписаної у 2015 році угоди про співпрацю з Каунаським районом Литовської Республіки”, — йдеться у публікації.

Закарпатська обласна рада