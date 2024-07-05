Закарпаття отримає десятки мільйонів євро від ЄС

Кошти буде спрямовано на реалізацію інфраструктурних проєктів за пріоритетами охорони здоров’я, захисту довкілля, зменшення забруднення та спільних ініціатив між прикордонними регіонами, зокрема й у сфері безпеки.

Такими є результати ефективної роботи команди реформованої Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, управління єврорегіональної співпраці ОВА та обласної ради.

Наш регіон – лідер за кількістю відібраних грантових проєктів у межах програми Interreg VI-A NEXT HUSKROUA, яка фінансується за кошти Європейського Союзу.

28 червня в румунському повіті Сату-Маре відбулося засідання Моніторингового комітету програми транскордонного співробітництва Interreg VI-A NEXT «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2021 – 2027», в межах якого затверджено перелік проєктів, котрі пройшли конкурсний відбір

розповів Віктор Микита.

Офіційно цей перелік буде опублікований після звершення всіх протокольних процедур згідно з правилами Програми.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА