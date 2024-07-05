Закарпаття отримає десятки мільйонів євро від ЄС
Кошти буде спрямовано на реалізацію інфраструктурних проєктів за пріоритетами охорони здоров’я, захисту довкілля, зменшення забруднення та спільних ініціатив між прикордонними регіонами, зокрема й у сфері безпеки.
Такими є результати ефективної роботи команди реформованої Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, управління єврорегіональної співпраці ОВА та обласної ради.
Наш регіон – лідер за кількістю відібраних грантових проєктів у межах програми Interreg VI-A NEXT HUSKROUA, яка фінансується за кошти Європейського Союзу.
28 червня в румунському повіті Сату-Маре відбулося засідання Моніторингового комітету програми транскордонного співробітництва Interreg VI-A NEXT «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2021 – 2027», в межах якого затверджено перелік проєктів, котрі пройшли конкурсний відбір
розповів Віктор Микита.
Офіційно цей перелік буде опублікований після звершення всіх протокольних процедур згідно з правилами Програми.