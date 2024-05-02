Зведення сміттєсортувального заводу у Яношах наближається до фінішу

В Берегівському районі готуються до завершального етапу спорудження сміттєсортувального заводу з полігоном у Яношах.

Берегівський міський голова провів робочу зустріч з участі проектантів, представників підрядної організації, профільних берегівських фахівців з цього питання, знавців технагляду щодо виявлення можливих недоліків під час будівництва комплексу.

Домовилися про створення спеціальної комісії, яка після обстеження готуватиме проект до введення в експлуатацію. Адже після цього об’єкт перебуватиме у власності Берегівської ТГ і тому важливо, аби всі його елементи були працездатними під час використання. Зі свого боку, міська рада робить все необхідне для якнайшвидшого старту роботи комплексу.

Золтан Бабяк/Facebook