Надзвичайний п’ятидесятницький захід в музеї народної архітектури та побуту у Великі Береги

14 травня відбувся завершальний захід сезону у музеї народної архітектури та побуту у Великі Береги. Громадська організація „Про Культура Субкарпатика” організувала надзвичайний п’ятидесятницький захід для молоді.

З нагоди свята учнів чекала тематична програма. Цього разу у заході взяли участь учні Угорської народно-мистецької школи „Туліпан танода” у Берегові та учні ліцею ім. Ілона Зріні.

На відкритті привітала присутніх координатор музею Адель Гал, яка представила програму дня. Вона розповіла, що цей п’ятидесятницький захід особливий тим, що цього разу вони змінили традиційний захід попередніх років. Вона підкреслила, що раніше вони проводили змагальні заходи, а цього разу діти зможуть детальніше ознайомитися із п’ятидесятницею не лише з точки зору звичаїв, а й Біблії.

У своїй промові консул Угорщини у Берегові, Андрея Филип відзначила важливість збереження традицій. Після цього Ласло Товт, реформатський священик у Великі Береги , розповів дітям історію п’ятидесятниці. Священик подарував дітям кольоровий святковий буклет.

Після історії молоді мали завдання. Розділені на групи, їм треба було знайти приховані на подвір’ї музею паперики, на яких були записані деталі п’ятидесятницької історії. Пізніше вони могли скласти їх у цілісне зображення.

Учні „Туліпан танода” під керівництвом Крістіни Ботош представили танцювальний номер. Потім молодим людям запропонували майстер-клас. Андреа Кепіч і Вероніка Марко, майстри, допомагали дітям виготовити святковий прикрасу для дверей.

Під час заходу в пічі готувалися сирники та яблучні пиріжки, які на кінець заходу поїли учасники.

Заходи у музеї народної архітектури та побуту в Великі Береги здійснюються за підтримки Фонду імені Шандора Чоорі та за професійного партнерства Карпатського відділення Будинку Традицій.

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