На Закарпатті прикордонники внесли низку заборон

З метою захисту національної безпеки на державному кордоні України, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, запобігання правопорушенням на державному кордоні на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону введено додаткові тимчасові обмеження.

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

В рамках цих заходів, пов’язаних з посиленням прикордонного режиму, в межах прикордонної смуги вищевказаних територіальних громад, забороняється:

провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22.00 до 05.00;

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізовано призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.

Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.

Крім того, наголошуємо, що з питань використання безпілотних повітряних суден та порядку носіння військової форми одягу в межах Закарпатської області діє рішення ради оборони № 3 від 26.02.2022 року, затверджене розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 26.02.2022 року № 3 «Про введення в дію рішення ради оборони області»;(https://carpathia.gov.ua/npas/pro-vvedennya-v-diyu-rishennya-radi-oboroni-oblasti);

з питань полювання на території Закарпатської області діє рішення ради оборони № 40 від 04.08.2022 року, затвердженого розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 04.08.2022 року № 417 «Про введення в дію рішення ради оборони області»;(https://carpathia.gov.ua/npas/pro-vvedennia-v-diiu-rishennia-rady-oborony-oblasti-2 )

з питань перевірки документів у осіб на території Закарпатської області, на період дії воєнного стану на території України, керуватись рішенням ради оборони області № 42 від 30.11.2023 року, затвердженого розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 30.11.2023 року № 1052 «Про введення в дію рішення ради оборони області» та Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 року № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану».(https://carpathia.gov.ua/npas/pro-vvedennia-v-diiu-rishennia-rady-oborony-oblasti-6 )

Про це повідомляє Західне регіональне управління держприкордонслужби Державний кордон.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон