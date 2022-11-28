Президентка Угорщини запалила першу свічку на честь Адвенту в Берегові

З ініціативи ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ та громадської організації Pro Cultura Subcarpathica (PCS), починаючи з 2015 року, на головній площі Берегова збираються керівники міста, церковні та громадські представники, щоб разом відзначити перший тиждень Адвенту.



Захід 27 листопада відкрив хор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, присутніх привітала Маріанна Поллогі, директорка PCS та Ільдіко Орос, голова комісії з питань освіти, науки, духовності та національних меншин Закарпатської обласної ради.



За словами Ільдіко Орос, ми дивимося вперед з надією cподіваючись, що із запалюванням першої свічки загориться світло миру і свободи.



Золтан Баб’як, мер Берегова, сказав, що сьогодні жителі очікують не лише початок, але й кінець чогось важливого.



«Ми чекаємо закінчення війни, щоб жити у вільній країні разом із нашими українськими братами в Берегові.»

Степан Черничко, ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ наголосив, що, мабуть, ми ніколи не потребували світла, миру та любові так, як зараз.



Президентка Угорщини Каталін Новак наголосила, що на Закарпатті вона вдома.



«Я вдома у великій родині, в родині угорців. Я тут не одна, приношу любов 15 мільйонів угорців, які щодня з вами в болю, втратах, позбавленнях, надії та любові. Ми там з вами, а ви там з нами.»



Після промов, хор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ виконав адвентові пісні, представники історичних церков попросили Божого благословення для присутніх. Тоді Каталін Новак запалила першу свічку Адвенту.



Захід завершив хор Фахового коледжу ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.



Церемонію запалювання свічок організували громадська організація Pro Cultura Subcarpathica (PCS) та ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

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