Угорщина допомагає Україні значними обсягами імпорту електроенергії

Останніми днями нетто-експорт електроенергії Угорщини до України досяг історичного максимуму через російські атаки. За заявою «portfolio.hu», Україна змушена покривати значну частину свого енергетичного виробництва за рахунок імпорту, оскільки попит на електроенергію зріс через літню спеку. Внаслідок цього у червні країни, що межують з Україною, експортували електроенергію своєму східному сусідові, і серед них виділяється експорт Угорщини. Проте навіть збільшений імпорт електроенергії з ЄС не достатній, щоб уникнути щоденних багатогодинних відключень електроенергії, які відчувають люди по всій країні.

Значна допомога Угорщини можлива завдяки тому, що вона є частиною об’єднаного європейського ринку електроенергії, що також приносить користь невеликій частині власників сонячних електростанцій в Угорщині, які продають електроенергію на оптовому ринку.

Наприкінці червня український оператор системи електропередачі Укренерго зазначив, що понад 9 гігават енергетичних виробничих потужностей було втрачено через російські атаки, що є значною кількістю і наближається до загальної встановленої потужності виробництва електроенергії в Угорщині.

За даними «portfolio.hu», проблеми, що виникають через втрату виробничих потужностей, посилюються зростанням попиту на електроенергію під час літньої спеки, коли в багатьох частинах країни температура досягає 35-38 градусів Цельсія. Точніше, попит зростає тоді, коли є електроенергія, оскільки значна частина країни, включаючи Київ, продовжує відчувати регулярні планові відключення електроенергії, що тривають багато годин, до 10-12 годин на добу. Причина в тому, що навіть при збільшеному імпорті електроенергії оператор системи не може задовольнити потреби.

Останніми днями Укренерго імпортувало близько 35 000 МВт-год електроенергії щодня з сусідніх країн, з піком наприкінці червня трохи більше 35 600 МВт-год (у середньому майже 1 500 МВт-год на годину). За даними київського дослідницького інституту Dixi Group, що фокусується на енергетичних дослідженнях, імпорт електроенергії в Україну зріс більш ніж удвічі з травня по червень, перевищивши 850 000 МВт-год, що на 6% більше, ніж загальний імпорт за 2023 рік, як зазначає Reuters. За даними Dixi Group, у червні Україна імпортувала найбільшу кількість електроенергії з Угорщини, що склало 42% від загального імпорту.

У червні частка імпорту зі Словаччини та Румунії склала по 17%, з Польщі – 16%, з Молдови – 8%.

Через важку ситуацію на українському ринку електроенергії, різке падіння виробничих потужностей і зростання попиту під час літньої спеки, заступник міністра енергетики України нещодавно заявив агентству новин, що Україна веде переговори з сусідніми країнами про подальше збільшення імпорту електроенергії до України понад нині узгоджений рівень (1,7 ГВт), оскільки ця потужність вже майже вичерпана.

Джерело: portfolio.hu